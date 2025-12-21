Même après toutes ces années, The Witcher 3 continue de faire parler de lui et mettre des claques. Une récente vidéo publiée par un créateur bien connu de la scène PC montre jusqu’où l’aventure de Geralt peut encore aller. Et le résultat pourrait bien surprendre même les joueurs les plus familiers de cet univers. C'est juste fou.

Dix ans après sa sortie, The Witcher 3: Wild Hunt continue de surprendre. Et cette fois, ce n’est pas grâce à une mise à jour officielle de CD Projekt RED. Une nouvelle vidéo publiée par le créateur Digital Dreams montre le jeu sous un jour totalement inédit, au point de donner l’impression de découvrir un titre nouvelle génération.

Une vitrine technique spectaculaire pour The Witcher 3

Dans cette démonstration, The Witcher 3 tourne en 4K à 120 fps, avec tous les réglages poussés à l’extrême. Le tout repose sur une configuration PC hors norme, menée par une RTX 5090, couplée à un Ryzen 7 9800X3D et 64 Go de RAM. Mais la puissance brute ne fait pas tout. Digital Dreams s’appuie surtout sur une combinaison massive de mods visuels, de presets ReShade et d’ajustements graphiques ultra-fins. Éclairage, ombres, textures, densité de végétation, gestion des couleurs, tout est retravaillé pour transformer l’expérience. Le rendu final sur The Witcher 3 impressionne immédiatement. Les paysages gagnent en profondeur, les effets de lumière deviennent plus réalistes, et l’atmosphère générale se rapproche clairement des standards actuels.

Ciri au centre de l’expérience

Autre particularité de cette vidéo. Le gameplay met en avant Ciri plutôt que Geralt. Un choix qui accentue encore le sentiment de nouveauté et sa proximité avec The Witcher 4. Les animations, le modèle du personnage et les détails du visage tiennent remarquablement bien la route, même face aux productions récentes. Une preuve supplémentaire de la solidité du moteur REDengine, souvent regretté depuis l’annonce de son abandon par CD Projekt RED. Forêts plus denses, ciels plus nuancés, météo plus expressive. Chaque région traversée semble bénéficier d’un nouveau souffle. Évidemment, ce rendu a un prix. Très peu de configurations peuvent aujourd’hui faire tourner The Witcher 3 dans ces conditions. La RTX 5090 reste hors de portée pour la majorité des joueurs, et la liste de mods demande du temps, des ajustements et une bonne dose de patience.

Source : DigitalDreams