Avis aux fans de The Witcher 3, une magnifique figurine de Ciri est aujourd’hui vendue à prix d’or chez Prime 1 Studio, mais il va falloir faire très vite si vous voulez en profiter.

C’était une annonce que personne n’avait vu venir et pourtant, cela réjouit aujourd’hui de nombreux joueurs. Après avoir consacré la première trilogie de The Witcher à l’incroyable Geralt de Riv, CD Projet RED mettra en avant une nouvelle protagoniste avec The Witcher 4 : Ciri. Évidemment, celle-ci n’est toutefois pas une étrangère pour les joueurs de la licence, qui ont déjà pu tomber sous son charme dans The Witcher 3: Wild Hunt, où elle occupe un rôle prépondérant. Et à ce titre, les fans du personnage ne voudront surtout pas manquer ce collector exceptionnel.

Cette incroyable figurine The Witcher 3 est proposée à prix cassé

En effet, alors que les rumeurs faisant état d’un potentiel DLC surprise pour le titre ne cessent de se prendre de l’ampleur depuis quelques mois, l’enseigne Prime 1 Studio, réputée pour ses figurines de très haute qualité, propose aujourd’hui aux fans de The Witcher 3 une opportunité unique de s’offrir l’une de ses figurines à l'image de Ciri, que l’on retrouve dans sa tenue alternative « Fiona Elen Riannon ». Car pour une durée très limitée, celle-ci est proposée à un prix réduit de 50%, ce qui vous assure des économies non négligeables.

En lieu et place de son tarif habituel, d’une valeur de 899$, cela permet ainsi aux fans de The Witcher 3 d’obtenir la figurine pour la somme de 449$ seulement, en tout cas pour la version « Alternative Outfit Edition ». Car la « Deluxe Bonus Version », de son côté, se veut un peu plus chère avec un prix de 489$, contre 979$ en temps normal. Ce faisant, pas étonnant que les stocks proposés par Prime 1 Studio fondent comme neige au soleil, alors même que la promotion est supposée s’étendre jusqu’au 25 mai prochain.

Vous l’aurez compris, donc : si le fan de The Witcher 3 qui sommeille en vous rêve de s’offrir cette magnifique figurine de Ciri, vous feriez mieux de ne pas réfléchir trop longtemps, sous peine de voir cette opportunité unique vous passer sous le nez. Pour rappel, il s’agit d’une pièce en polystone réalisée à échelle 1:4, dont les dimensions (51 x 33 x 34 cm) n’ont d’égales que son poids, d’une valeur de 8.6 kilos. Ce qui en fait assurément un très beau bébé, que les détenteurs de l’édition Deluxe peuvent d’ailleurs personnaliser à l’aide de bras interchangeables.

Source : Prime 1 Studio