Toutes les versions de The Witcher 3 Wild Hunt vont très bientôt accueillir une nouvelle mise à jour qui devrait corriger quelques problèmes sur PS5, Xbox Series et PC.

Plus de sept ans après son lancement, The Witcher 3 a eu le droit à une véritable cure de jouvence. Le patch next-gen paru en décembre 2022 a offert une seconde jeunesse au RPG en monde ouvert. L’occasion parfaite pour se replonger dans les aventures de Geralt de Riv grâce à tout un tas d’améliorations graphiques et des changements de gameplay qui facilitent la prise en main. Cependant, comme un gros remaster, cette nouvelle version n’était pas exempte de défauts à son lancement. CD Projekt RED continue d’éliminer les imperfections et les bugs à grands coups de patchs. Le prochain arrive très bientôt.

Un patch The Witcher 3 arrive

Les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 deviendront encore meilleures très prochainement.CD Projekt RED a confirmé que les moutures consoles et PC recevront une nouvelle mise à jour d’ici quelques heures seulement. Sur son compte Twitter,la firme a révélé que le patch est prêt à être déployé ce lundi 13 mars 2023. L’update sera conséquente sur consoles, puisqu’il faudra au minimum 10 à 20 Go d’espace libre sur sa PS5, Xbox Series, PS4 ou Xbox One pour pouvoir l’installer. Sur PC, la mise à jour ne pèsera que 2 Go seulement.

Que corrigera-t-elle ? Ce patch de The Witcher 3 Wild Hunt se focalisera avant tout sur l'amélioration de la stabilité et des performances du jeu. Plusieurs bugs seront également corrigés à l'occasion. Il faudra néanmoins attendre encore un peu pour que le mod des vulves réalistes ne soit enlevé. Pour mémoire là où le jeu d’origine cachait les parties intimes des ennemies avec une sorte d'effet Barbie, les versions next-gen ne lésinaient pas sur les détails. CD Projekt RED avait depuis confirmé qu’il s’agissait d’un cafouillage avec l’intégration des mods sur PS5 et Xbox Series. Le souci devrait être corrigé dans un patch ultérieur.

Patch notes de la mise à jour 4.02 de The Witcher 3

Version PC

Amélioration de l'utilisation du CPU avec DX 12.

Rétablissement de l'occlusion ambiante. Les joueurs qui l'avaient précédemment désactivé devront le faire à nouveau. Vous pouvez le trouver dans Options → Vidéo → Graphismes.

Correction d'un problème où la section "Mes récompenses" n'était pas localisée dans REDlauncher.

Résolution d'un problème de scintillement du paysage dans le DLC Toussaint qui survenait lorsque NVIDIA HairWorks était désactivé.

Correction d'un problème lié à l'optimisation des particules qui pouvait entraîner des saccades temporaires.

Versions consoles de The Witcher 3

Amélioration du mode Performance sur les consoles next-gen.

Correction d'un problème où les personnages pouvaient devenir légèrement flous pendant les dialogues et les cutscenes sur PS5.

Correction d'un problème lié à l'utilisation de la mémoire en mode Ray Tracing qui pouvait entraîner des plantages sur Xbox Series X.

Ce que tu as semé, tu le récolteras… - Le jeu ne plantera plus si Geralt s'enfuit de Shani après avoir entamé la conversation sur les consoles next-gen.

Correction d'un problème où les sauvegardes rapides ne pouvaient pas être chargées lors de l'utilisation de la cross-progression sur Xbox One.

Ajout de deux "Top notch swords!" manquantes sur les consoles de la génération précédente.

Correction d'un problème d'écrasement des sauvegardes manuelles qui, dans certaines circonstances, supprimait la sauvegarde la plus ancienne sur PlayStation 5.

Résolution des problèmes de performances à Beauclair et Novigrad qui survenaient après le chargement d'une sauvegarde de jeu.

Graphismes - PC, Xbox Series et PS5

Amélioration de l'eau en ajoutant la réfraction au SSR et aux reflets du ray tracing.

Correction d'un problème visuel avec les textures de briques où des artefacts noirs couvraient les arcs de pierre.

Ajout d'un curseur de flou de mouvement. Il se trouve dans Options → Vidéo → Graphismes.

Quêtes et gameplay (toutes les plateformes)

Préparatifs de la bataille - Correction de l'absence d'une option de dialogue permettant de faire progresser la quête pendant l'objectif "Faites savoir à Avallac'h que tout est prêt".

Raison d'État - Correction d'un problème où la porte de l'entrepôt pouvait se verrouiller de façon permanente si le joueur frappait, entrait puis quittait immédiatement le bâtiment.

Chasse au trésor - Schémas d'amélioration d’équipement de l'école du Chat (partie 1) - Correction d'un problème où la quête pouvait rester active même après que les schémas aient été pillés.

Correction d'un problème où essayer de démarrer un New Game+ sur une sauvegarde incompatible empêchait le joueur de démarrer les extensions en mode autonome jusqu'à ce que le jeu soit redémarré.

Localisation de The Witcher 3