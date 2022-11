La date de sortie de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X/S a enfin été révélée par les développeurs. Elles se présenteront d'ailleurs lors d'un steam.

On ne les attendaient presque plus. Après des mois à rassurer les fans et les investisseurs, CD Projekt RED annonce enfin la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3. Pas de report en vu comme convenu, et les rumeurs visaient justes. Le rendez-vous est bel et bien donné au mois prochain.

The Witcher n’en finit plus de faire les gros titres. Alors que la série Netflix a perdu sa tête d’affiche et que le quatrième opus n’est pas attendu avant des années, CD Projekt RED va remettre du baume au cœur des fans. Repoussées à de multiples reprises, les versions PS5 et Xbox Series X de The Witcher 3 sont enfin prêtes à arriver. L’éditeur polonais a en effet révélé qu’elles seraient disponibles dès le 14 décembre 2022. Une date qui correspond presque à la boulette d’un revendeur britannique qui avait listé le jeu pour le 9 décembre prochain.

Les développeurs montreront longuement The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series lors d’un livestream dédié prévu pour la semaine prochaine, à une date encore indéterminée. Ce sera l’occasion de découvrir la pléthore d’améliorations, incluant du ray tracing, des temps de chargement plus rapides et le contenu inspiré de la série The Witcher promis depuis de longs mois. CD Projekt RED rappelle par la même occasion que cette grosse mise à jour sera gratuite pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu.