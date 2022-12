The Witcher 3 profite de son patch PS5, Xbox Series et PC pour faire de l'ombre à l'imposant God of War Ragnarok.

The Witcher 3 a récemment reçu son très attendu patch « new gen » sur PS5, Xbox Series et PC histoire de s’offrir une seconde jeunesse. Et malgré un lancement chaotique sur PC et quelques accros sur consoles, le jeu de CD Projekt s’en tire avec les honneurs en plus d'avoir rapidement trouvé son public, si bien que sa version PS5 a désormais écrasé God of War Ragnarok sur Metacritic. Mais pour combien de temps ?

The Witcher 3 au coude à coude avec God of War Ragnarok

Oui, l'excellent God of War Ragnarok, plusieurs fois récompensé aux Game Awards, vient de se faire détrôner de sa seconde place au classement des jeux les mieux notés sur PS5 en 2022. Grâce à son patch new gen, The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition - a décroché une note Metacritic de 96 pour un peu moins de 24 critiques à l’heure où ses lignes sont écrites, poussant ainsi God of War Ragnarok et sa note de 95 (pour un peu plus de 140 critiques) à la troisième place. En prime, le jeu se permet même de coller Elden Ring, le GOTY 2022, qui continue de squatter la première place avec une note de 96 lui aussi. Dans le coeur des joueurs en revanche, God of War Ragnarok remporte la mise avec une note de 7.9 conte 7.3 pour le sorceleur.

Via Metacritic

The Witcher 3 performe sur PS5 donc et les autres versions du jeu ont elles aussi eu le droit à de nombreux nouveaux avis majoritairement positifs. Reste maintenant à voir si la version PS5 de The Witcher 3 continuera à tenir tête au dieu de la guerre de Santa Monica, ou si le sorceleur finira par lui céder sa place.

La licence de CD Projekt est actuellement sur toutes les lèvres avec ce patch flambant neuf et devrait d’ailleurs nous suivre encore des années. Le studio polonais prévoit en effet un grand nombre de projets issus de ce même univers à commencer par un The Witcher 4 et le remake de The Witcher premier du nom. Un autre titre encore gardé secret est également en cours de développement. On ne chôme pas chez CD Projekt.