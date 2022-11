Les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 se montrent enfin. Gameplay, nouveautés, améliorations graphiques, ray tracing, voici le jeu en action.

Malgré un développement plus long que prévu, les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 sont fin prêtes à arriver. CD Projekt RED avait donné rendez-vous aux fans du Sorceleur aujourd’hui afin de les voir en action. L’attente en valait-elle la chandelle ? Voici les premières images et un point sur tous les changements.

Enfin du gameplay pour The Witcher 3 PS5 & Xbox Series

The Witcher 3 arrivera le 14 décembre 2022 sur PS5 et Xbox Series. Une version améliorée qui proposera des dizaines d'améliorations visuelles, de performance et techniques par rapport à la version originale sortie en mai 2015. Cela inclut notamment la prise en charge du ray tracing, l'Ultra+ sur PC, des options de caméra rapprochée inédites, de meilleurs temps de chargement sur les consoles, un mode photo, des textures entièrement retravaillées et également toute une flopée de mods qui seront directement intégrés à l’expérience. Mais plus que des promesses, le studio polonais les a enfin montré en action lors d’une émission diffusée sur Twtitch à redécouvrir ici.

Versions console obligent, The Witcher 3 PS5 et Xbox Series proposera un mode Qualité à 30 fps avec du ray tracing et une mode Performance qui fera tourner le jeu à 60 fps. Du FSR 2.0 sera implémenté, ainsi que la prise en charge du retour haptique afin de tirer profit des fonctionnalités de la DualSense. Plusieurs améliorations sont également au rendez-vous pour améliorer l'expérience des joueurs. Par exemple, il sera possible d'assigner les signes à une touche plutôt que passer dans les menus, de mettre sur pause pendant les cinématiques ou même de personnaliser le HUD pour retirer la mini-map.

Des nouvelles quêtes gratuites liées à la série Netflix

En plus de toutes ces améliorations, les versions PS4, Xbox One et Switch de Witcher 3 recevront également quelques améliorations et ajouts, dont le fameux contenu supplémentaire basé sur la série Netflix. Au programme, des nouvelles armures, épées et des quêtes directement liées à cette autre adaptation encore tenus secrets pour le moment. Il faudra cependant les découvrir par vous-même lors de leurs sortie.

Pour rappel, la version améliorée de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series sera également disponible sur PC. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur PS4, Xbox One et ordinateur n’auront alors qu’à télécharger leur mise à jour pour mettre leur copie à niveau gratuitement. Comme pour Cyberpunk 2077, le jeu sera entièrement cross-save, autrement dit il sera possible de récupérer sa sauvegarde d'une plateforme à l'autre. Pour les autres, cette nouvelle mouture sera vendue séparément chez votre revendeur habituel en version physique ou sur les boutiques en ligne. Il s’agit bien entendu de la version complète, incluant les deux extensions et tout le contenu additionnel.