Tout semble bien concorder pour la sortie prochaine d'un nouveau DLC pour The Witcher 3, le jeu de l'année 2015. Cela dit, des leaks laissent à penser qu'il pourrait créer la surprise plus qu'on ne l'aurait pensé.

Geralt de Riv s'apprêterait à faire un retour inopiné. En tout cas, c'est ce que rapportent plusieurs rumeurs depuis des semaines : The Witcher 3 Wild Hunt aurait prochainement droit à un troisième DLC inédit, plus de dix ans après sa sortie. C'est évidemment une grande nouvelle pour les fans, qui n'auraient pas pensé voir l'aventure se prolonger avant la sortie du quatrième épisode. Cependant, cette potentielle extension pourrait bien être très différent de ce que nous avons connu jusqu'alors.

Vers quelles contrées nous emmènera The Witcher 3 ?

Le secret d'un éventuel nouveau DLC pour The Witcher 3 était visiblement bien gardé. Si le projet est avéré, cela fait plusieurs années qu'il est en chantier chez CD Projekt. Pourtant, ça ne fait que peu de temps que cette initiative a leaké. Pourtant, nos confrères d'IGN Pologne ont révélé il y a quelques jours qu'ils avaient eu vent de cela il y a longtemps déjà.

Dans un article daté du 5 janvier dernier, le journaliste Łukasz explique qu'il y a un moment déjà, une source souhaitant rester anonyme avait rapporté l'information au média. Cependant, IGN Pologne n'avait pas pu recouper cela. Ne disposant alors que d'une seule source, la rédaction avait préféré garder cela pour elle. Mais maintenant que tout semble enfin se confirmer pour le DLC de The Witcher 3, elle se dit qu'elle peut bien révéler ce qui lui avait été confié.

Selon sa source, les équipes de CD Projekt avait envie d'explorer une toute nouvelle région. Nous serions alors transportés à mille lieux du froid nordique. Plus précisément, le projet aurait été de développer une histoire se déroulant en Zerricanie. Ce pays du sud est évoqué dans le DLC Blood and Wine de The Witcher 3. Il pourrait apporter un grand changement pour les fans en raison de sa topographie, puisqu'il s'agit d'une région désertique.

À l'époque où IGN avait eu vent du projet, il n'en était encore qu'à ses balbutiements. Si la Zerricanie a pu être envisagé alors, les plans ont pu évoluer depuis chez CD Projekt. Toutefois, la région a un fort potentiel narratif. De fait, elle est réputée pour son alchimie et abrite l'école de la Manticore. Elle pourrait alors être un territoire tout approprié pour faire le pont entre The Witcher 3 et le quatrième opus. De plus, ce serait aussi l'occasion d'introduire concrètement le pays dont est originaire Azar Javed. Ce puissant mage se trouve être l'un des antagonistes du premier opus, dont le remake est en préparation.

Azar Javed dans le premier jeu. © CD Projekt.