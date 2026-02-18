En attendant toujours une annonce officielle de la part de CD Projekt RED, les rumeurs concernant The Witcher 3 et un fameux troisième DLC permettant de faire la transition vers The Witcher 4 continuent de fleurir. Selon les derniers bruits de couloir à son sujet, il pourrait sortir courant mai 2026, au tarif de 30 euros et placer son récit dans la région de Zerrikania, dans les terres arides au sud du monde du sorceleur. Mais cela ne collerait pas vraiment d'un point de vue géographique avec les aventures de Ciri, complètement à l'opposé, du moins si le DLC fait bien le pont entre les deux histoires. Quoi qu'il en soit, un récent leak a mis un petit coup de pied à la fourmilière des théories à son égard.

Un troisième DLC de The Witcher 3 géographiquement plus proche que prévu ?

Selon plusieurs rapports, dont un provenant d'IGN Poland, The Witcher 3 entendait nous emmener avec son troisième DLC dans les terres exotiques de Zerrikania, berceau de tribus guerrières vénérant les dragons, pour apporter un peu de chaleur par rapport au jeu de base. Cette information remonte toutefois à un certain temps et pourrait ne plus être d'actualité aujourd'hui, de l'aveu même d'IGN Poland. D'autant que de plus récents bruits de couloir laissaient entendre que ledit DLC allait finalement servir de pont entre The Wild Hunt et The Witcher 4.

À cet effet, UV o grach, ancien rédacteur en chef de Gry-Online, un site d'actualité de jeux vidéo polonais, a révélé dans un récent stream qu'il avait de son côté entendu dire que le troisième DLC officiel de The Witcher 3 se déroulerait bien plus près de là où le jeu de base se déroule. Plus précisément, celui-ci placerait son récit pas loin de Velen, la toute première région de l'aventure. Cela cadrait également avec le thème de son stream, centré sur la réutilisation d'assets dans le développement de jeux.

En l'état, il faudra cependant se contenter de telles spéculations autour de ce fameux troisième DLC officiel de The Witcher 3, en attendant que les principaux intéressés confirment ou infirment la chose. Mais alors que CD Projekt RED s'attend à des résultats financiers records dès cette année, il reste peu de doute quant au fait que le studio polonais prépare quelque chose de majeur pour son jeu le plus populaire et acclamé à ce jour. L'avenir nous le dira.

Source : UV o grach sur YouTube