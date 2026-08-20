Cela fait 11 ans que les joueuses et joueurs de The Witcher 3 tentent d'imaginer la fameuse fête de Belleteyn. Eh bien le prochain DLC du jeu pourrait bien vous permettre d'y assister pour la première fois.

Le DLC Songs of the Past de The Witcher 3 se montrera pour la première fois à l'occasion de la Gamescom 2026. Ce sera l'occasion d'en découvrir plus sur cette ultime aventure de Geralt de Riv avant la nouvelle trilogie de CD Projekt. Alors que les stands de la convention sont en train d'être montés en Allemagne, celui dédié au Sorceleur pourrait bien nous donner un aperçu inattendu d'une certaine fête de Belleteyn, qui interroge les fans depuis 2015.

Un événement mythique enfin accessible dans The Witcher 3 ?

Après 11 ans de mystère, certains internautes pensent que le troisième DLC de The Witcher 3 pourrait nous convier à quelques festivités printanières. En effet, une photo prise lors du montage du stand pour la Gamescom montre un visuel inédit du jeu. Même si le rendu n'est pas parfaitement clair, on a l'impression de voir des personnes, portant des couronnes végétales, réunies autour d'un point d'eau et de points potentiellement enflammés.

Il n'en faut pas plus pour que les fans s'emballent. Et s'il s'agissait d'un premier aperçu de Belleteyn ? CD Projekt avait déjà avancé que les événements du DLC Songs of the Past serait liés à la fameuse fête du printemps. Seulement évoquée dans The Witcher 3, y assister serait une première pour les fans, après 11 ans d'attente.

C'est quoi la fête de Belleteyn dans le lore du Sorcelleur ?

Si elle n'est que mentionnée dans The Witcher 3, la fête de Belleteyn est loin d'être anodine. Il s'agit d'un immense festival printanier associé à la fertilité. La nourriture et la boisson coulent alors à flot, tandis que les relations charnelles battent leur plein. On sait en plus qu'elle correspond à la date de naissance de Yennefer de Vengerberg. En résumé, voici ce qu'on peut en dire :

Elle se tient la nuit du 30 avril au 1 er mai

mai Une grande fête du calendrier elfique

Célèbre la fertilité autour de la nourriture, des relations physiques et du feu

Inspirée des véritables festivités celtiques de Beltaine

Quand pourra-t-on jouer au DLC The Witcher 3 ?

Le DLC Songs of the Past de The Witcher 3 sera un des points d'orgue de l'année 2027. Pour le moment, CD Projekt n'a pas encore donné de date plus précise. Cependant, nous pourrions bientôt en apprendre davantage puisqu'il sera présenté à l'occasion de la Gamescom 2026. Non seulement il aura droit à son moment durant la grande soirée du 25 août (qui commence à 20 heures en France métropolitaine), mais un stand est donc monté sur place.