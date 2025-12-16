Après avoir fêté de différentes manières l'anniversaire charnière des dix ans de The Witcher 3, CD Projekt RED n'en n'aurait apparemment pas encore totalement terminé avec son grand chef d'œuvre sorti en 2015. Tandis qu'il travaille à plein régime sur The Witcher 4, une insistante rumeur enfle quant au fait que le studio polonais nous réserverait encore une ultime escapade en compagnie de Geralt de Riv. De nouvelles pistes à ce sujet ont récemment fait surface.

Retour en selle prochain sur The Witcher 3 plus de 10 ans après ?

Pourtant déjà extrêmement occupé par le développement simultané de The Witcher 4 depuis ses bureaux en Pologne et Cyberpunk depuis ses locaux à Boston, CD Projekt RED n'aurait visiblement pas totalement oublié The Witcher 3, qui l'a propulsé au sommet il y a dix ans de cela. Selon un récent rapport de Remigiusz “Rock” Maciaszek, le chef d'œuvre du studio polonais pourrait en effet avoir droit à un nouveau DLC après le très bons Hearts of Stone et le magistral Blood and Wine.

Lors du podcast récent du créateur de contenus polonais dressant un compte-rendu des Game Awards 2025, son co-hôte Borys Nieśpielak a réaffirmé que plusieurs sources indépendantes au sein de l'industrie polonaise du jeu vidéo lui ont confirmé la sortie prochaine d'un nouveau DLC pour The Witcher 3. Il a de plus assuré qu'il ne s'agit pas là de simples spéculations, après avoir vérifié l'information auprès de « plusieurs autres sources », dont une visiblement très proche de CD Projekt RED. Il s'agit apparemment d'un insider très au fait des coulisses de développement au sein des studios polonais.

Cela vient d'ailleurs corroborer des rumeurs récentes selon lesquelles ce DLC de The Witcher 3 ferait l'objet d'un partenariat entre CD Projekt RED et Fool's Theory, qui travaille pour rappel sur un autre projet de son propre cru pour le bien de la licence. Reste toutefois à attendre une confirmation officielle de la part des principaux intéressés. Si tout cela se vérifie, restera également à déterminer l'ampleur dudit DLC. Aura-t-on droit à une extension aussi gigantesque que Blood and Wine, ou juste une série de quêtes dressant un pont narratif entre The Witcher 3 et The Witcher 4 ? L'avenir nous le dira.

Source : Remigiusz Maciaszek sur YouTube