Depuis des mois, les bruits de couloir et rumeurs vont bon train s'agissant d'un grand retour de The Witcher 3 sur le devant de la scène, 10 ans après sa sortie, par l'entremise d'un troisième DLC officiel. Celui-ci devrait servir à faire le pont entre la conclusion de la trilogie de Geralt et The Witcher 4, qui va marquer le début de celle de Ciri. Plusieurs faisceaux d'indice s'accordent à dire que cette fameuse extension sortirait courant 2026, au tarif de 30 euros. En attendant une véritable annonce officielle en bonne et due forme, CD Projekt RED a fraîchement lâché des prédictions qui laissent de moins en moins de place au doute.

Le médaillon financier de CD Projekt RED vibre... un DLC de The Witcher 3 en vue ?

Cela va sans dire que The Witcher 3 figure parmi les jeux les plus populaires de CD Projekt RED, voire même de tous les temps. Cyberpunk 2077 commence cela dit aussi à s'en rapprocher, notamment grâce à l'énorme travail de rédemption de son studio après sa sortie chaotique. Mais sa licence phare reste sans aucun doute celle des adaptations vidéoludiques des œuvres du romancier Andrzej Sapkowski. La plupart de ses productions dans le domaine sont désormais des cartons, et ce sont justement de récentes prédictions financières du groupe qui tendent à indiquer que quelque chose se prépare pour The Wild Hunt.

Pour rappel, l'analyste Mateusz Chrzanowski avait indiqué le mois dernier que « c'est sûr à 100% » qu'un nouveau DLC de The Witcher 3 sortirait courant 2026, car « le programme d'intéressement du groupe manque encore de 700 millions de PLN, qui motive les employés hauts placés à faire de bons résultats pour gagner une prime ». Or, CD Projekt RED a récemment publié ses prédictions pour 2026-2029, et prévoit « des résultats extraordinaires cette année, ainsi qu'un profit net cumulatif de 5 milliards de PLN sur la période 2026-2029 ».

Tout cela pour dire que le studio s'attend à une augmentation massive de ses profits en 2026 et pour les trois années à venir. Cela peut donc aussi inclure le très attendu The Witcher 4, ainsi qu'un Remake du premier, et enfin Cyberpunk 2, tous à différents stades de développement.

Comme le prédisait encore Mateusz Chrzanowski, « tout pointe cette année vers une extension pour The Witcher 3, compte tenu des revenus nécessaires ». À noter que CD Projekt RED va « tenir une assemblée extraordinaire le 11 mars 2026 pour faire voter » lesdites prédictions financières pour la période 2026-2029. Il se pourrait donc que nous recevions de nouveaux échos du studio polonais dans le courant du mois prochain.

Source : CD Projekt RED sur X.com