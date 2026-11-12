Le prochain DLC de The Witcher 3 refait parler de lui avec une mesure qui pourrait faire polémique, mais qui fait cependant sens dans ce contexte bien précis.

En attendant de connaître la date de sortie précise de Songs of the Past, le troisième DLC de The Witcher 3 à venir courant 2027 sur l'ensemble des plateformes modernes, CD Projekt RED a fait part d'une nouvelle qui pourrait toucher une corde sensible : l'utilisation de l'IA vis-à-vis du doublage de la version polonaise de Geralt de Riv. Si cela va surtout affecter un public bien précis, il s'agit par ailleurs d'une initiative faite avec le consentement du comédien concerné, qui plus est du fait d'un accident de santé qui a grandement affecté sa capacité à incarner le personnage.

Pourquoi The Witcher 3 va utiliser l'IA pour la voix polonaise de Geralt dans Songs of the Past ?

Dans une interview auprès de Game File, CD Projekt RED a ainsi confié qu'il emploiera l'IA dans le prochain DLC de The Witcher 3 pour la voix polonaise de Geralt de Riv, incarnée dans son pays natal par Jacek Rozenek. Si le grand public connaît surtout Doug Cockle, sa voix anglaise, son pendant polonais représente pour beaucoup une performance du même niveau, voire plus authentique encore, compte tenu qu'il s'agit techniquement de la version originale.

Malheureusement, la voix polonaise du protagoniste principal de The Witcher 3 a fait un AVC en 2019, ce qui a sérieusement affecté sa capacité à incarner le personnage. Il aura fallu attendre deux ans avant qu'il ne puisse retrouver la parole, mais sa voix a définitivement changé dans le processus. De plus, l'acteur indiquait que des sessions d'enregistrement « lui causaient de grandes douleurs ». Afin de le ménager et d'assurer une continuité avec sa performance d'origine, CD Projekt RED et lui ont ainsi choisi de « reproduire » sa voix de l'époque via Respeecher, un outil IA, en vue de la sortie de Songs of the Past.

Mikołaj Szwed, producteur de la localisation chez CD Projekt RED et donc pour le DLC de The Witcher 3, a ainsi précisé qu’à son avis, « c’est l’une des manières dont on peut utiliser l’IA de façon éthique, avec consentement, et pour accomplir quelque chose de positif ». Jacek Rozenek a ajouté que « l’idée, c’est que cette voix soit aussi proche que possible de celle que j’avais il y a 12 ans. J’ai une grande confiance… envers les créateurs de ce jeu ».

© CD Projekt RED

Pas d'autre utilisation de l'IA en vue ?

Si l'on en croit l'interview de Game File, CD Projekt RED ne compte utiliser l'IA générative dans le prochain DLC de The Witcher 3 que dans ce cas très précis, avec le consentement de l'acteur et après avoir d'abord essayé de lui faire reprendre son rôle de manière conventionnelle. En principe, les autres comédiens de doublage, en polonais comme dans d'autres langues, devraient pouvoir travailler dans des conditions normales.

Pour ce qui est du développement même du DLC de The Witcher 3, reste à voir si Fool's Theory aura ou non utilisé l'IA, que cela ait seulement trait à des fins itératives ou pour d'autres phases de la production. À défaut de confirmation officielle sur le sujet, on peut cependant partir du principe que tel n'est pas le cas. On attend également au tournant l'annonce d'une date de sortie plus précise de Songs of the Past, qui pourrait avoir lieu le mois prochain à l'occasion des Game Awards 2026. L'avenir nous le dira.

Source : Game File