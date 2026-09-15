Pour la première fois depuis les débuts de Geralt de Riv sur nos moniteurs, le DLC The Witcher 3 Songs of the Past intégrera une arme bien connue des lecteurs des romans originaux.

CD Projekt RED aime bichonner ses jeux des années après leur sortie. De Cyberpunk 2077 à The Witcher 3, le studio polonais revient de temps à autre sur ses plus grands succès pour y apporter des mises à jour, des contenus inédits et bien plus encore. Si le RPG sci-fi a naturellement le plus occupé les équipes de par son historique, CD Projekt RED reviendra à Blanchefleur avec un remaster de The Witcher 3 en septembre 2026 et, surtout, un DLC, Songs of The Past, dans le courant 2027. Grâce à ce dernier, les développeurs vont enfin pouvoir répondre à une demande de longue date des fans, l’implémentation de la chaîne d’argent munie d’un crochet, iconique dans les romans d’Andrzej Sapkowski.

The Witcher 3 va enfin accueillir la chaîne en argent de Geralt

Le médaillon, les deux épées, les potions, les bombes et en 2027, la fameuse chaîne en argent. Près de 20 ans après les débuts vidéoludiques de Geralt, CD Projekt RED s’apprête enfin à lui donner une arme particulièrement connue des lecteurs des romans, présente dans les livres, mais aussi visible dans la cinématique d’ouverture du premier jeu The Witcher. La chaîne en argent du Sorceleur fera en effet son arrivée avec The Witcher 3 Songs of the Past, le prochain DLC payant du jeu à paraître en 2027.

Geralt pourra ainsi jouer les Scorpion avec cette arme qui aura demandé quelques années de développement supplémentaire. Comme l’explique Jakob Rokosz, directeur du jeu, au micro de BBC News, c’était un souhait de longue date, à la fois des joueurs et des équipes. « Nous parlions déjà d’intégrer la chaîne lors du développement de The Witcher 3. C’était impossible à l’époque pour diverses raisons et difficultés technologiques. »

Ces contraintes techniques ne seront en revanche plus d’actualité et CD Projekt RED a progressivement pu donner vie à cette arme lors du développement de The Witcher 3 Remastered. « Nous avons alors été capables d’implémenter une arme qui paraisse naturelle et parfaitement fluide », ajoute Rokosz. Mais pas question d’en faire un simple trophée pour les amateurs des romans, l’arme servira surtout à apporter une nouvelle saveur aux affrontements contre les groupes d’ennemis nombreux. Parfait pour ceux lassés de sortir l’arbalète à la moindre occasion.

La chaîne dans The Witcher 3

Une nouvelle manière d'aborder les combats

« Cela correspond à la thématique narrative de The Witcher 3 Songs of the Past. Cela fonctionne avec tous les nouveaux ennemis. On a pu mettre en place du contrôle de foule avec les “Swarmions”, qui vous submergent en essaim et qu’il faut tenir à distance », précise Despoina Anetaki, senior quest designer. Après des centaines et des centaines d’heures passées à écumer Novigrad, Skellige ou encore Velen, tout en s’arrêtant faire quelques parties de Gwent, la nouvelle arme de The Witcher 3 Songs of the Past devrait donc offrir une raison supplémentaire de retourner à Blanchefleur. Si tant est qu’il en fallait une autre.

Source : BBC News