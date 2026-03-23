Dans le cadre d'un récent appel aux investisseurs, CD Projekt RED a donné de nombreuses nouvelles à propos des nombreux projets actuellement dans ses cartons, dont The Witcher 4 qui dispose maintenant d'une conséquente équipe de 499 personnes, ou encore des informations un peu plus concrètes concernant « Projet Hadar », la nouvelle licence du studio polonais, désormais en phase de conceptualisation. The Witcher 3 a évidemment aussi été sur les lèvres des investisseurs, et son PDG adjoint a donc dû s'exprimer sur le cas de son fameux troisième DLC, objet d'insistants bruits de couloir depuis ces derniers mois.

Un dernier vœu possible pour The Witcher 3

Selon plusieurs faisceaux d'indice, dont certains provenant indirectement de CD Projekt RED même, le studio polonais s'attend à réaliser de beaux résultats financiers pour cette année fiscale, alors qu'il ne devrait a priori pas sortir de nouveau jeu (The Witcher 4 ne devant a priori pas arriver avant fin 2027, soit hors de la présente année fiscale) et qu'il devrait générer suffisamment de revenus pour dépasser le seuil attendu pour un « programme incitatif » interne à l'attention des cadres. Cela laisse donc peu de place à autre chose qu'à un troisième DLC de The Witcher 3 dont on entend parler depuis si longtemps, censé justement faire le pont avec The Witcher 4 et qui devrait sortir dans les prochains mois.

Lors de son dernier appel aux investisseurs, le co-PDG Michał Nowakowski a répondu à la question suivante : « Quand comptez-vous intensifier vos efforts marketing pour le nouveau contenu de jeu annoncé pour cette année [potentiellement le troisième DLC de The Witcher 3, NDLR] ? Devons-nous nous attendre à une campagne marketing plus longue – plusieurs mois ou semaines – ou un "shadowdrop" est-il possible ? »

Ce à quoi Michał Nowakowski a répondu : « Je dirais que tout est possible. Cela dit, notre expérience et notre préférence, compte tenu du type de jeux que nous développons, vont aux campagnes marketing à long terme ; nous pensons qu'elles sont généralement plus efficaces qu'une distribution en direct lors d'une conférence ou d'un événement. Je pencherais donc plutôt sur une direction sur le long terme ». Si le fameux troisième DLC de The Witcher 3 doit sortir bientôt, cela ne semble pas cadrer avec la stratégie sur le long-terme avancée par le PDG adjoint de CD Projekt RED. Étant donné que « tout est possible », il faudra donc attendre de futures annonces officielles dans un avenir plus ou moins proche.

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Source : CD Projekt RED