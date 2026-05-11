Si tous les regards des amateurs de RPG sont actuellement tournés vers The Blood of Dawnwalker, qui pourrait bien devenir la prochaine sensation du genre, les joueurs n’en oublient pas pour autant l’une des licences qui leur tient le plus à cœur dans le domaine : The Witcher. En effet, nombreux sont ceux à attendre des nouvelles de The Witcher 4, dont le développement suit tranquillement son cours chez CD Projekt Red. Mais avant cela, un retour surprise de The Witcher 3 Wild Hunt semble se préparer, et de nouveaux indices ont été repérés à ce sujet.

Le DLC surprise de The Witcher 3 refait parler de lui

Cela commençait à faire un petit moment que nous n’avions pas entendu parler de cette rumeur. Car oui, pour ceux du fond qui n’auraient pas suivi toute cette affaire, cela fait plusieurs mois maintenant que des bruits de couloir évoquent l’arrivée d’un troisième DLC pour The Witcher 3, onze ans après la sortie du jeu. Développé par Fool’s Theory, celui-ci viserait alors notamment à faire le lien entre les aventures de Geralt de Riv et celles de Ciri, en incluant la participation de l’un des partenaires de CD Projekt Red : Yigsoft.

C’est en tout cas la théorie partagée par chaosxfhy, l’utilisateur à l’origine de cette découverte sur X. Mais comment en est-il arrivé à cette conclusion ? Tout simplement en lorgnant du côté du profil LinkedIn d’un programmeur du studio, Attila Mark Kiss, qui a révélé être « Programmeur UI chez Yigsoft pour CD Projekt Red » depuis janvier 2026. Le plus intéressant à retenir de cela, toutefois, reste que ce dernier affirme travailler sur un projet The Witcher à l’aide du REDengine, qui n’est autre que l’ancien moteur du studio utilisé à l’époque de The Witcher 3.

Sachant que The Witcher 4 comme le remake du premier opus sont développés à l’aide de l’Unreal Engine 5, cela exclut donc forcément l’idée que Yigsoft travaille sur l’un ou l’autre de ces projets. Ajoutons enfin à cela le fait que ce dernier ait contribué par le passé au développement de la Complete Edition de The Witcher 3, et l’on se retrouve alors avec une nouvelle preuve supplémentaire que quelque chose de nouveau se prépare pour le titre emblématique de CD Projekt. Même si, comme toujours, cela reste une théorie à prendre avec des pincettes.

Un projet non annoncé reste encore à découvrir

Quoi qu’il en soit, cela ne fait aucun doute : quelque chose de mystérieux est en approche chez le studio polonais, qui a d’ailleurs confirmé en mars dernier avoir l’intention de publier un projet de jeu encore non annoncé au cours des prochains trimestres. Cela concerne-t-il réellement un nouveau DLC pour The Witcher 3, ou un tout autre projet ? On l’ignore. Mais cela commence quand même à faire beaucoup d’indices pointant dans la même direction, en sachant que les rumeurs évoquaient de leur côté un lancement potentiel aux alentours de septembre 2026.

Source : LinkedIn