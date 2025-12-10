L'aventure de Geralt de Riv et de la Chasse sauvage est-elle vraiment finie ? Une énorme surprise pourrait arriver pour The Witcher 3 en 2026, la rumeur enfle.

Une dernière escapade avant le quatrième opus ? CD Projekt planche activement sur ses deux grosses licences depuis déjà plusieurs années. Mais il ne serait pas impossible que le studio ait également quelque chose dans les cartons pour un certain The Witcher 3. Plusieurs bruits de couloir évoquent une surprise à venir en 2026, en supplément donc de ce que les équipes ont déjà annoncé pour cette année.

The Witcher 3 pas tout à fait prêt à passer le flambeau ?

La dernière entrevue de CD Projekt avec ses investisseurs a été l'occasion de faire le point sur les projets à venir du studio. Il est ainsi revenu sur la situation pour Cyberpunk 2 et la prochaine aventure dans l'univers du Sorceleur. Dans le même temps, Karolina Gnaś, vice-présidente en charge des relations avec les investisseurs, a répondu à une question qui fait écho à de récentes rumeurs autour de The Witcher 3.

Q : Environ combien de personnes travaillent sur le nouveau projet non-annoncé chez Fool's Theory et quand le développement débutera-t-il ? Karolina Gnaś : Plus de 100 personnes à présent. Concernant le calendrier, nous ne ferons pas de commentaire dans l'immédiat. Bilan financier de CD Projekt du 3e trimestre 2025.

En juin dernier, alors que le studio informait vouloir sortir une « ultime mise à jour » pour The Witcher 3 afin de rendre les mods compatibles sur console, une rumeur a commencé à se répandre. Selon plusieurs insiders polonais, dont le créateur de contenu Remigiusz Maciaszek, CD Projekt collaborerait avec Fool's Theory afin de produire un dernier DLC pour le jeu de 2015.

Cette énorme surprise prendrait la forme d'une extension majeure prévue pour 2026. L'effectif évoqué pour Fool's Theory irait effectivement dans le sens d'un projet conséquent. Concernant le contenu en lui-même, d'aucuns évoquent la potentialité d'un lien avec l'opus suivant. Pourrait-on s'attendre à une quête centrée sur Ciri ? Une aventure qui expliquerait le tournant à venir ? Si tout cela tient encore de la spéculation, il n'empêche que les fans de The Witcher 3 sont déjà très enthousiastes à l'idée que cet éventuel DLC se concrétise.