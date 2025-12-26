The Witcher 3 nous réserverait encore une grande surprise en 2026 avant de laisser la place à sa suite en compagnie de Ciri, à en croire ce nouveau leak prometteur.

Plus de 10 ans après sa sortie marquante, The Witcher 3 aurait encore une ultime histoire à nous raconter avant de passer pour de bon le relais à son successeur, The Witcher 4. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir d'une série de rumeurs et de leaks à ce sujet, qui s'amplifie via un nouveau leak provenant d'une publication polonaise, qui s'avère donc relativement proche du dossier.

Une dernière histoire The Witcher 3 pour la route ? Les choses se précisent

Si l'on en croit d'insistantes rumeurs depuis un certain moment, CD Projekt RED aurait encore un troisième et dernier DLC dans les cartons pour The Witcher 3 après Hearts of Stone et Blood and Wine. On a récemment entendu à nouveau parler par l'entremise du créateur de contenu polonais Remigiusz Maciaszek. Quelques jours après ces derniers podcasts, c'est une autre source polonaise qui partage de nouveaux détails à son sujet : le site d'actualités Strefa Inwestorów.

D'après l'analyste Mateusz Chrzanowski, auteur de l'article, The Witcher 3 accueillerait son troisième et dernier DLC courant mai 2026, soit le mois de son onzième anniversaire, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il serait question d'une extension au prix de 30 euros, dont le but principal serait de lancer pleinement la campagne marketing de The Witcher 4. L'analyste estime en effet également que ce nouveau DLC servira de pont entre les deux jeux.

Plus précisément, Mateusz Chrzanowski prédit que cette ultime histoire de The Witcher 3 nous placerait dans la peau de Ciri, histoire de savoir comment la jeune femme en est arrivée là où elle est dans The Witcher 4. Compte tenu du fait que tous les effectifs de CD Projekt RED sont occupés par le quatrième épisode et Cyberpunk 2, cette extension serait, toujours selon des rumeurs, chapeautée par Fool's Theory, qui travaille pour rappel également sur un Remake du premier The Witcher. Il convient évidemment de prendre tout cela avec de prudentes pincettes en attendant une annonce plus officielle concernant ce fameux dernier DLC de The Witcher 3.

© CD Projekt RED

Source : Strefa Inwestorów