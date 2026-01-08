Si l'on en croit d'insistantes rumeurs depuis un certain moment, CD Projekt RED aurait encore un troisième et dernier DLC dans les cartons pour The Witcher 3 après Hearts of Stone et Blood and Wine. On en a de nouveau entendu parler il y a quelques semaines par l'entremise du créateur de contenu polonais Remigiusz Maciaszek, puis par l'analyste Mateusz Chrzanowski pour le site d'actualités Strefa Inwestorów. Interrogé sur les prédictions de son dernier article sur le sujet, celui-ci a affirmé qu'il est « sûr à 100% » que Wild Hunt aura bien droit à du nouveau prochainement. Voyons plus en détail les raisons derrière une telle certitude.

Réaffirmation à 100% qu'il va pleuvoir du nouveau sur The Witcher 3

Pour rappel, l'analyste Mateusz Chrzanowski avait prédit dans son article pour Strefa Inwestorów que The Witcher 3 accueillerait son troisième et dernier DLC courant mai 2026, soit le mois de son onzième anniversaire, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il serait question d'une extension au prix de 30 euros, dont le but principal serait de lancer pleinement la campagne marketing de The Witcher 4. Selon d'autres bruits de couloir, ce DLC ne proviendrait pas de CD Projekt RED, mais de Fool's Theory (The Thaumaturge), qui travaillait également sur un Remake de The Witcher premier du nom.

Robert Purchese, chez Eurogamer, a voulu interroger plus avant Mateusz Chrzanowski pour mieux comprendre d'où lui vient sa certitude que The Witcher 3 aura bien droit à du nouveau contenu cette année, et pas un autre titre des écuries de CD Projekt RED. « Je suis sûr à 100 % que CDPR sortira du nouveau contenu important cette année », a-t-il répondu, « car le programme d'intéressement manque encore de 700 millions de PLN [environ 166 millions d'euros] ». Ce programme d'intéressement, évoqué justement lors du dernier appel aux investisseurs du studio, concerne surtout les employés hauts placés de CD Projekt et les motive à faire de bons résultats pour gagner une prime.

« Dans 90 % des cas, tout pointe vers une extension pour The Witcher 3 », a ainsi affirmé Chrzanowski. « C'est une orientation logique compte tenu des revenus nécessaires. Cependant, un jeu sur le thème de Witcher comme The Thaumaturge [la dernière production de Fool's Theory] serait également envisageable. N'oublions pas que Fool's Theory a été fondé par des vétérans de la franchise Witcher ». Bien que l'analyse de Chrzanowski semble pertinente, il convient évidemment de prendre la chose avec de prudentes pincettes en attendant une confirmation officielle.

Source : Eurogamer