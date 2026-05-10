Fan de RPG dans l’âme, le réalisateur de The Blood of Dawnwalker se réjouit de voir des titres comme Clair Obscur et Crimson Desert faire briller le genre par leurs différences.

De The Witcher 3 à Crimson Desert, en passant par Clair Obscur Expedition 33 ou encore Baldur’s Gate 3, nombreux sont les titres à avoir marqué le monde du jeu vidéo de leur empreinte ces dernières années. Et à une époque où les sorties s’enchaînent le temps de le dire, ce qui implique ainsi une concurrence plus féroce que jamais, réussir à se démarquer des autres peut relever du véritable exploit. C’est en tout cas ce que pense le directeur de The Blood of Dawnwalker, qui voit derrière le succès de certains titres une sorte de retour à l’âge d’or du RPG dans les années 90.

Pour le créateur de The Witcher 3, le RPG a retrouvé toute sa forme

À l’occasion d’une récente interview chez nos confrères de chez GamesRadar+, Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Blood of Dawnwalker ayant autrefois fait ses armes sur The Witcher 3, est en effet revenu sur son parcours en tant que joueur, en soulignant notamment son appétence pour les RPG les plus anciens. Eye of the Beholder, Stonekeep ou encore Betrayal at Kronder, pour ne citer qu’eux, font par exemple partie de ses principales références, même si le créateur de The Blood of Dawnwalker garde malgré tout un œil sur les nouvelles sorties.

De Dispatch, qui l’a impressionné par sa façon « d’aborder l’écriture des dialogues pour créer des personnages auxquels on croit », à Crimson Desert, qui le fascine par sa capacité « à susciter des émotions totalement différentes [sans] s’appuyer sur une histoire très dense », Tomaszkiewicz ne manque pas d’éloges vis-à-vis de certains jeux récents. « Je pense qu’il y a encore beaucoup de marge pour faire évoluer ce genre » reconnaît pourtant le créateur de The Blood of Dawnwalker. « Mais je trouve ça aussi vraiment génial que nous en soyons arrivés là ».

« Quand on parle des jeux de l’année dernière et de cette année, comme Crimson Desert, Dispatch ou Clair Obscur, ça me rappelle les années 90, le début des années 90, lorsque tous les jeux qui sortaient se ressemblaient parfois au niveau du genre, mais étaient en réalité très différents dans la façon dont on les contrôlait et dont on vivait l’expérience » explique-t-il. Ce qui, à ses yeux, place alors aujourd’hui le genre du RPG dans une situation similaire à celle de l’époque, ce qui permet à des studios plus modestes de rivaliser face à des AAA.

The Blood of Dawnwalker, prochain jeu développé par Konrad Tomaszkiewicz

Un avenir pavé d’ambition pour Rebel Wolves

Et il est difficile de lui donner tort quand on voit le succès rencontré par Clair Obscur Expedition 33, qui est aujourd’hui devenu le jeu le plus récompensé de l’histoire devant des mastodontes comme Elden Ring et The Last of Us Part 2. Bien sûr, le créateur de The Blood of Dawnwalker ne manque cependant pas de souligner que cela est notamment encouragé par un changement d’état d’esprit, qui fait que l’industrie tend aujourd’hui davantage à encourager les studios à se démarquer avec des expériences inédites qu’il y a quelques années.

« C’est vraiment génial, et je vais essayer de promouvoir cette approche et de faire en sorte que notre entreprise offre ce genre d’expérience à chaque nouveau jeu », conclut-il alors sur la question. Voilà qui promet un avenir intéressant pour Rebel Wolves, donc, qui se prépare actuellement pour la sortie de son premier titre avec The Blood of Dawnwalker. Et si l’on se fie à la dernière présentation du jeu, celui-ci ambitionne déjà d’apporter sa touche personnelle au genre du RPG. Mais y arrivera-t-il vraiment ? Réponse le 3 septembre 2026.

Source : GamesRadar+