The Witcher 3 a enfin dévoilé une première image de sa prochaine collaboration avec l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années. Mais la déception a rapidement pris le pas sur l'effet de surprise.

The Witcher 3 est désormais disponible sur Battle.net, et le rapprochement entre CD Projekt et Blizzard ne s'arrête pas là puisque d'autres annonces ont été faites concernant notamment Cyberpunk 2077 et Cyberpunk Edgerunners. Même le sorceleur a d'autres surprises dans sa manche puisqu'il fera un détour prochainement en Sanctuaire dans une collaboration avec Diablo 4, un partenariat « en préparation depuis trois décennies » selon les principaux intéressés. Sympa sur le papier, si toutefois elle n'était pas aussi sélective, ce qui ne manque pas de décevoir les fans des deux jeux.

The Witcher 3 débarque dans Diablo 4, mais clairement pas pour tout le monde

Nous vous en parlions lors de son annonce, Geralt de Riv arrive dans Diablo 4 par le biais d'un skin pour la classe Barbare. Il s'agit ni plus ni moins que d'une tenue de sorceleur complète, inspiré de The Witcher 3, et des deux épées du tueur de monstres. Très sympa sur le papier, mais dans les faits, cette collaboration est tellement sélective qu'elle ne sera réservée qu'à une poignée de joueurs ce qui a le don d'énerver les fans. Pour mettre la main sur ce précieux cosmétique, il faut en effet acheter l'extension Song of the Past de The Witcher 3 sur Battle.net, ce qui, de facto, oblige aussi à acheter le jeu d'origine. Les joueurs consoles, quant à eux, ne font même pas partie de l'équation pour le moment. Autant vous dire que l'effet de surprise a rapidement laissé place à la frustration et même une certaine colère.

Le skin de The Witcher 3 pour le Barbare de Diablo 4

D'autres collaborations à venir en 2027

Tout content toutefois, Blizzard n'a pas manqué de nous annoncer qu'une collaboration plus étroite entre The Witcher 3 et Diablo 4 est attendue pour 2027. On suppose qu'il s'agira une fois de plus de cosmétiques qui, on l'espère, seront disponibles au plus grand nombre cette fois. Pour le moment, si vous souhaitez mettre la main sur ce petit skin pour votre Barbare, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, il faudra prendre son mal en patience en espérant que le cosmétique ne finisse par étendre ses disponibilités à tous les joueurs.