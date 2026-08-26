CD Projekt RED et Blizzard ont officialisé une collaboration entre The Witcher et Diablo à l'étude depuis 30 ans, mais cela fait quelque peu office de douche froide auprès des fans.

À l'occasion de l'Opening Night Live de la Gamescom 2026, CD Projekt RED a surpris son monde en présentant non seulement Songs of the Past, l'extension à venir courant 2027 pour The Witcher 3, mais aussi un Remaster de celui-ci à venir quant à lui le 29 septembre 2026, et ce totalement gratuitement pour les détenteurs du jeu d'origine. En parallèle, le studio polonais a donc annoncé officiellement qu'un partenariat en préparation depuis une trentaine d'années avec Blizzard va se concrétiser dans Diablo 4. Sauf que cela a eu l'effet d'un pétard mouillé auprès de la communauté.

Trois décennies de négociation aboutissent à un premier crossover entre The Witcher 3 et Diablo 4

En plus d'un beau clou du spectacle de l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 avec The Witcher 3, CD Projekt RED a en parallèle annoncé via un article de blog sur son site officiel une « collaboration en préparation depuis trois décennies » avec Blizzard Entertainment. Depuis 1998, le studio polonais cherchait visiblement à se rapprocher du légendaire studio américain, afin de mélanger leurs univers.

Un peu moins de 30 ans plus tard, cela se concrétise donc enfin, alors que The Witcher 3 va s'offrir un Remaster le 29 septembre 2026 sur de nombreuses plateformes dont... Battle.Net, le launcher PC de Blizzard. Sa troisième extension, Songs of the Past, suivra à sa sortie courant 2027. C'est là que la collaboration entre CD Projekt RED et le géant américain se précise. On apprend en effet que l'achat de Songs of the Past sur Battle.Net s'accompagnera d'apparences exclusives en lien avec notre cher sorceleur de Geralt de Riv dans Diablo 4.

Une première collaboration qui déçoit les fans

La forme que prend pour l'instant cette collaboration entre The Witcher 3 de CD Projekt RED et Diablo 4 de Blizzard a toutefois fait l'effet d'une douche froide auprès des fans ayant eu vent de l'annonce. Certains déplorent en effet qu'il ait fallu 30 ans de négociation pour « en arriver là ». D'autres alpaguent Blizzard en dénonçant le fait que Diablo 4 continue de multiplier les collabs (StarCraft et Warcraft ont eu droit à un crossover, de même que DOOM The Dark Ages), au lieu de « rendre le jeu de base amusant ».

À noter toutefois que CD Projekt RED évoque dans son article de blog que sa collaboration avec Blizzard devrait aboutir en « d'autres surprises » dans le futur. Au-delà de ce crossover entre The Witcher 3 et Diablo 4, on peut donc s'attendre à d'autres rapprochements similaires entre par exemple Cyberpunk 2077 et Overwatch, voire à des collabs plus ambitieuses. L'avenir nous le dira.

Sources : Site officiel de CD Projekt RED ; Diablo sur X.com