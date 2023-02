Sept ans après son lancement initial, The Witcher 3 s’est offert une seconde jeunesse. Le patch next-gen est une véritable cure de jouvence pour le RPG en monde ouvert. Depuis le 14 décembre 2022, les joueurs peuvent se replonger dans les aventures de Geralt et Ciri sous un nouveau jour grâce aux améliorations graphiques et des changements de gameplay bienvenus. Tout n’est cependant pas parfait et quelques bugs et petits soucis traînent encore, notamment sur PS5. Pas de panique, CD Projekt Red est déjà sur le coup.

Un nouveau patch imminent pour The Witcher 3

La version PS5 de The Witcher 3 deviendra un peu meilleure très bientôt. CD Projekt RED a confirmé il y a quelques jours que cette mouture recevrait une nouvelle mise à jour dans un futur très proche, laissant entendre que l’update en question est prête à être déployée et attend juste le feu vert de Sony. Si le patch next-gen fait l’unanimité il n’est cependant pas sans défauts et autres imperfections. Sur consoles certains environnements souffrent de problèmes d’affichage et plusieurs bugs peuvent survenir au cours de l’aventure. Les joueurs ont également rapporté des soucis gênants de framerate avec le mode Qualité de The Witcher 3.

Les versions physiques du jeu étant désormais commercialisées, CD Projekt RED préparait une nouvelle mise à jour au plus vite. L’attente n'aura pas été trop longue, puisqu'elle sera déployée dès aujourd'hui. L'information a depuis été officialisée sur le compte officiel du jeu. Que corrigera-t-elle ? Ce patch de The Witcher 3 se focalisera avant tout sur l'amélioration de la stabilité et des performances du jeu. Plusieurs bugs seront également corrigés à l'occasion.

Patch notes de la mise à jour 4.01 de The Witcher 3

Version PC

Correction d'un problème lié au paramètre gérant les reflets de l'espace écran, qui ne fonctionnait pas sur PC même s'il était activé. Les joueurs qui avaient réglé ce paramètre sur "Élevé" auparavant remarqueront peut-être un impact sur les performances.

Ajout d'un nouveau mode de performance pour l'éclairage global en ray tracing, qui peut être activé par les joueurs disposant d'une configuration matérielle compatible. Il améliore le taux d'images par seconde en privilégiant les performances plutôt que la distance et la précision.

Versions PS5 et Xbox Series

Correction d'un problème qui permettait la création d'un plus grand nombre de sauvegardes que la limite imposée sur consoles, ce qui provoquait divers problèmes de sauvegarde ou la réinitialisation des paramètres utilisateur.

Amélioration de la qualité des reflets affichés à l'écran sur les consoles next-gen.

Optimisation de l'éclairage global en ray tracing sur consoles next-gen pour améliorer les performances du mode ray tracing.

Quêtes et gameplay (PS5, Xbox Series et PC)

Préparatifs de bataille - Correction d'un problème qui pouvait empêcher d'interagir avec Avallac'h pour accomplir l'objectif "Informez Avallac'h que tout est paré."

Affaires de famille - Correction d'un problème qui pouvait provoquer le plantage du jeu pendant la transition vers "La geste de Ciri : à découvert" en parlant au Baron sanglant.

Gambit royal - Correction d'un problème qui pouvait empêcher de participer au combat avec le deuxième Vildkaarl en raison d'un obstacle invisible.

La guerre des vins : Belgaard - Ajout d'un correctif rétroactif pour le problème que nous avons corrigé dans la version 4.00, qui empêchait le joueur de terminer la quête s'il détruisait un des nids de monstres requis durant l'exploration.

Un jeu dangereux - L'armure dans la chambre de César devrait désormais changer d'apparence lorsque l'armure nilfgaardienne alternative est activée.

Marionnette Axii - La santé et les dégâts infligés par la marionnette ont été augmentés.

La mutation "Poussée d'adrénaline" devrait désormais fonctionner conformément à sa description.

Divers correctifs mineurs ont été apportés aux quêtes et aux cinématiques.

Localisation -(toutes les plateformes)

Correction de divers problèmes avec la localisation arabe.

Ajout des versions localisées de la chanson d'Orianna "Lullaby of Woe" en coréen et chinois simplifié.