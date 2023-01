The Witcher 3 aura bientôt le droit à sa version physique sur PS5 et Xbox Series, mais n'espérez pas avoir le droit au même traitement qu'à la sortie du jeu de base.

The Witcher 3 est initialement sorti en 2015 sur PS5, Xbox One et PC, puis sur Nintendo Switch, et si le jeu a rencontré un énorme succès, tout le monde n’a pas forcément pu s’y essayer. À l’occasion de la sortie du gros patch new gen sur PS5 et Xbox Series, CD Projekt s’est dit qu’une ressortie de son jeu ne serait pas de trop, l’occasion ou jamais de se lancer dans l’aventure. En revanche, faites une croix sur les petits bonus.

The Witcher 3 revient en version physique, mais rien d'autre

Si The Witcher 3 est d’ores et déjà disponible sur les stores en ligne dans sa version new gen, le studio polonais compte également faire plaisir aux joueurs qui ne jurent que par les version boîte de leur jeux favoris.

The Witcher 3 aura donc le droit à une réédition en version physique dès le 26 janvier 2023 sur PS5 et Xbox Series. De nouvelles éditions qui embarqueront l’intégralité des dernières mise à jour, tous les DLC sortis à ce jour, et même le contenu gratuit apporté avec le patch new gen, comme l’équipement inspiré de la série Netflix The Witcher.

Mais ces nouvelles éditions de The Witcher 3 - Complete Edition n'auront pas le droit aux petits goodies que l'on pouvait retrouver dans les anciennes versions physiques du jeu de base, pas même ceux de la version complète sortie quelques années plus tard. Pas de petite boite cartonnée, de bonus téléchargeables ou de petite carte du monde, pour cette ressortie, CD Projekt se contente du strict minimum, comme il le déclare chez Insider Gaming.

CD PROJEKT RED prévoit une sortie physique de The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition pour fin janvier 2023. Il sera disponible à la fois sur PS5 et Xbox Series. La boîte comprendra un disque contenant le jeu de base et les extensions Heart of Stone et Blood and Wine. Tous les DLC et mises à niveau officiels publiés au cours des sept dernières années par CD PROJEKT RED feront également partie de cet ensemble, y compris la mise à jour gratuite new gen, comprenant des dizaines d'améliorations. Mais la boîte ne contiendra que le disque susmentionné. CD Projekt via Insider Gaming

Petite déception donc, mais si vous n’avez pas encore eu le temps de vous lancer dans les dernières aventures du sorceleur, ceci pourrait tout de même être l’occasion idéale de tenter l'expérience. La licence, quant à elle, prépare son grand retour avec pas moins de trois jeux inédits. Un The Witcher 4 est attendu dans les années à venir, suivi d’un remake du tout premier épisode lancé en 2007. En prime, un jeu encore totalement inconnu est en cours de développement et devrait sortir entre les deux.

On va pouvoir encore jouer les sorceleurs un bon moment.