CD Projekt Red fait les comptes et les résultats ne pas aussi bons d'un jeu à l'autre. Pendant que Cyberpunk 2077 paye le prix fort de ses nombreux problèmes, The Witcher 3: Wild Hunt est toujours un carton colossal auprès des joueurs.

The Witcher représente plus de la moitié des ventes de la série

Le Sorceleur Geralt de Riv a plus que jamais la cote, même 7 ans après sa sortie. Au 14 avril 2022, plus de 40 millions de jeux The Witcher 3: Wild Hunt ont été vendus dans le monde entier, toutes plateformes confondues. Un chiffre clairement incroyable puisqu'à ce jour, les ventes totales de la franchise culminent à plus de 65 millions. On constate à quel point TW3 est un épisode charnière.

Une performance bien plus engageante que celle réalisée par Cyberpunk 2077 et ses gros chiffres décevants. The Witcher 3 peut-il encore gagner du terrain et augmenter ses ventes ? Sûrement, quand la mise à jour next-gen sera disponible.

La version PS5 et Xbox Series repoussée, un problème ?

La mise à jour gratuite PlayStation 5 et Xbox Series X|S va donc avoir (encore) du retard par rapport au planning initial. Un mauvais présage ? Non, et CD Projekt Red s'en est défendu après avoir lu certains articles en ligne.

Il y a un point que je voulais aborder concernant le lancement de TW3 sur la nouvelle génération de consoles. J'ai regardé les gros titres sur Internet et l'un d'eux m'a interpellé "The Witcher 3 next-gen retardé indéfiniment". Cela donne l'impression que le développement est cauchemardesque. Je tiens juste à signaler que ce n'est pas un fait. Il y a eu beaucoup d'insinuations sur le fait que la mise à jour serait lancée en juin de l'année prochaine. Ce n'est absolument pas vrai. Le patch sera terminé en interne. Personne ne dit que le report est monumental.

Le terme "indéfiniment" ne vient pas de CD Projekt Red, mais "jusqu'à nouvel ordre", oui. L'art de jouer sur les mots ? Pour patienter, il reste la série Netflix qui a officialisé sa saison 3 avec un synopsis.

The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.