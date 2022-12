The Witcher 3 aura bientôt le droit à sa version PS5 et Xbox Series, mais avant ça, il va faire un coucou dans un jeu ultra populaire. Et ce n’est pas le seul d’ailleurs.

Tout le monde attend le grand retour du sorceleur sur consoles new gen. Après avoir été reporté de nombreuses fois, le patch PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 est enfin daté au 14 décembre prochain. Au menu, tout un tas d'améliorations graphiques et techniques et un peu de contenu inédit, notamment lié à la série Netflix.

The Witcher 3 range l'épée et sort les flingues

Mais avant tout ça, Geralt va faire une apparition dans l’un des jeux les plus populaires du moment. Vous le voyez venir, il s’agit bien de Fortnite, le célèbre battle royale d’Epic Games aussi adulé que critiqué. Le shooter aime et multiplie les collaborations depuis ses débuts et après Star Wars, Marvel, Tomb Raider ou encore Batman, c’est donc au tour de The Witcher de s'initier aux combats en ligne.

À l’occasion de son nouveau chapitre, Fortnite accueillera donc le célèbre sorceleur. Vous pourrez ainsi débloquer du contenu cosmétique dont un avatar et des emotes sur le thème de The Witcher 3, directement dans le prochain battle pass. Mais Loup Blanc n’est pas le seul à débarquer sur Fortnite puisque l’une des plus grosses licences de Bethesda aura elle aussi le droit à sa collaboration avec DOOM.

DOOM en coop avec le sorceleur

Oui, le Slayer ultra violent de DOOM Eternal sera lui aussi présent avec ses cosmétiques dans la prochaine saison. Comme pour The Witcher, vous retrouverez tous les items liés à DOOM dans le battle pass et/ou en remportant des défis. À défaut d’avoir le droit à un nouveau jeu, c’est toujours ça de pris.

Le chapitre 4 de Fortnite vient tout juste de commencer et promet encore de longues heures de jeu et d'événements pour l’année 2023. Comme à son habitude, Epic Games a fait les choses en grand pour marquer le coup. Le final du chapitre 3 nous en a encore mis plein les mirettes avec une mise en scène impeccable et des mini-jeux à tout va. Le battle royale le plus lucratif de ses dernières années n’est pas mort, loin de là.