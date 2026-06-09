Suite à l’annonce de Songs of the Past, l'un des ex-créateurs de The Witcher 3: Wild Hunt a tenu à faire passer un message à ses anciens collègues de chez CD Projekt RED.

C’est vrai, cette période de Summer Game Fest 2026 aura été l’occasion pour de nombreux studios de nous surprendre avec tout un tas d’annonces inattendues. God of War Laufey, Rayman Legends Retold, Spyro: A Realm Beyond… Les exemples ne manquent pas. Pourtant, rien n’aura autant surpris les joueurs que le retour de The Witcher 3: Wild Hunt avec une troisième extension, Songs of the Past, annoncée onze ans après la sortie du jeu original. Et à ce titre, l’un des créateurs du jeu a un message à faire passer à ses anciens collègues de chez CD Projekt RED.

Le créateur de The Witcher 3 s’exprime sur le DLC à venir

« Je n’ai qu’une seule requête », a en effet confié Konrad Tomaszkiewicz au média GamesRadar+, qui a eu l’occasion de s’entretenir avec lui lors du Summer Game Fest à Los Angeles. « Comment le dire poliment… qu’ils fassent les choses bien ». Car pour le créateur de The Witcher 3, aujourd’hui à l’œuvre sur The Blood of Dawnwalker après avoir fondé Rebel Wolves il y a plusieurs années, la sortie de Songs of the Past s’annonce comme un événement particulier. « Je n’ai jamais joué à The Witcher en tant que joueur », a-t-il confié.

« Parce que quand on travaille sur le premier, le deuxième, le troisième puis les deux extensions, ce n’est pas la même chose que pour les fans lambdas. J’étais le développeur qui y jouais tout le temps », explique Tomaszkiewicz. « Je ne pourrais pas jouer à The Witcher 3 actuellement, même en recommençant depuis le début, parce que je l’ai vu bien trop de fois ». Un fléau que beaucoup de développeurs partagent, en témoigne par exemple Raphael Colantonio, qui a révélé découvrir la version finale de Dishonored pour la première fois… en avril dernier.

À défaut d’avoir le courage (et l’envie) de se replonger dans l’aventure originale de The Witcher 3, Tomaszkiewicz se réjouit ainsi de pouvoir retrouver l’univers auquel il a contribué à donner vie sous le prisme d’un simple joueur, même si cela s’accompagne naturellement d’une certaine appréhension. D’où sa déclaration auprès de GamesRadar+, à qui il a indiqué « espérer que l’extension soit bonne ». Réponse en 2027, lorsque Songs of the Past sera enfin disponible, même si CD Projekt nous donne déjà rendez-vous à la Gamescom 2026 pour plus d’informations.

© CD Projekt RED

The Blood of Dawnwalker, bientôt disponible

En attendant, Tomaszkiewicz n’aura toutefois pas le temps de s’ennuyer avec The Blood of Dawnwalker, dont la sortie est prévue pour le 3 septembre prochain. Premier jeu du studio qu’il a fondé après son départ de chez CD Projekt, celui-ci s’annonce d’ores et déjà comme un titre à surveiller de près pour les fans de The Witcher 3, avec qui il partagera un certain nombre de points communs. Et cela tombe bien, car si le succès est au rendez-vous, Rebel Wolves prévoit déjà de faire des aventures de Coen une saga à part entière.

Source : GamesRadar+