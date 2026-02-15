Si l'on en croit d'insistantes rumeurs récentes, The Witcher 3 devrait recevoir dans les prochains mois un troisième DLC officiel, 10 ans après sa sortie. Celui-ci devrait a priori faire le pont entre The Wild Hunt et The Witcher 4 à venir. En attendant une confirmation de la part de CD Projekt RED, une initiative de fans visant à restaurer du contenu coupé du jeu de base et de ses extensions existantes pourrait motiver les troupes à replonger dans une nouvelle aventure en compagnie de Geralt. Attention toutefois : même s'il peut y avoir prescription depuis le temps, le contenu coupé en question pourrait SPOILER d'importants événements d'intrigue. La suite est donc à consulter à vos risques et périls.

Opération restauration sur The Witcher 3 en attendant la suite

L'initiative de fans en question porte le nom de code Brothers in Arms, téléchargeable sur Nexus Mods, et donc a priori uniquement accessible pour l'heure sur PC. Ce mod contient près de 6 000 correctifs, concernant les quêtes, les scènes, les PNJ, le gameplay et bien plus encore de The Witcher 3. Mais son principal intérêt est la restauration d'une multitude de contenus coupés, comme une scène romantique avec Yennefer. La dernière mise à jour est allée encore plus loin en « restaurant une intrigue inédite : le destin de Shani ». Comme l'explique le youtubeur xLetalis, cette intrigue justifie mieux le retour de Shani dans l'extension Hearts of Stone, la toute première de The Witcher 3.

L'équipe de The Brothers in Arms a en effet découvert des dialogues inutilisés où Gaunter O'Dimm se sert de Shani comme moyen de pression pour obtenir l'aide de Geralt, la menaçant de mort en cas de refus – ce qu'il fera effectivement dans l'intrigue restaurée si vous n'y prenez pas garde. Compte tenu du fait que ces passages restaurés disposaient de lignes de dialogue entièrement doublées, gageons qu'ils se trouvaient à un état de développement avancé en amont de la sortie du premier DLC de The Witcher 3.

À noter que cette initiative est un projet en cours, qui continue donc régulièrement de déterrer de nouveaux pépites archéologiques dans les entrailles du code du chef d'œuvre de CD Projekt RED. D'autres surprises peuvent donc survenir d'ici à la sortie de The Witcher 4, ou potentiellement plus prochainement du fameux troisième DLC de The Witcher 3.

Sources : Nexus Mods ; xLetalis sur YouTube