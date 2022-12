The Witcher 3 et son patch new gen PS5 et Xbox Series viennent d’être passés au crible. Quelle est la meilleure version ?

Comme à son habitude, lorsqu’il y a de grosses sorties, Digital Foundry passe en revue les différentes versions des jeux et liste les forces et faiblesses de chacune. Aujourd'hui, c’est le très attendu patch new gen de The Witcher 3 qui se retrouve sur la table des opérations et s’il y a du très bon, il y a aussi du très mauvais.

Avec ce patch new gen, The Witcher 3 s’améliore et embarque avec lui plusieurs mods développés par la communauté pour booster ses graphismes, affiner ses modèles (le ciel, les personnages, l’environnement, etc.) ou encore peaufiner son équilibrage global. Vous trouverez d’ailleurs les notes de patch détaillées dans notre article dédié.

Ray Tracing instable et mode performance efficace

Après avoir décortiqué méticuleusement chaque version du patch de The Witcher 3, Digital Foundry déclare que le Ray Tracing, disponible en mode « qualité » vise le 1440p (résolution dynamique) sur PS5 et Xbox Series, et fait un travail énorme peu importe la version. Les couleurs sont plus précises et plus naturelles, les noirs plus profonds et les ombres superbes. Les jeux de lumière sont aussi nettement plus jolis et les shaders de meilleure qualité. Pour faire simple, le Ray Tracing change complètement l’expérience visuelle.

Mais dans ce mode graphique ultime sur PS5 et Xbox Series, on note également des reflets plus travaillés (mais pas en Ray Tracing, les consoles ne pouvant l’encaisser), et des textures un poil plus fines. En revanche, les ralentissements sont légion. Alors qu’il est initialement prévu pour tourner à 30 fps, le mode Ray Tracing de The Witcher 3 ne tient malheureusement pas ses promesses. Sur PS5, le jeu n’arrive jamais à tenir, ni à atteindre, les 30 fps et stagne plutôt aux alentour des 25 avec des chutes pouvant descendre en dessous de 20. Oui, ça pique.

Sur Xbox Series X en revanche, c’est beaucoup mieux. La version est globalement plus stable et maintient ses 30 fps, bien qu’elle accuse tout de même quelques chutes de framerate en ville. En prime, les deux versions se traînent un input lag de plus d’une centaine de millisecondes, ce qui donne un étrange sentiment de latence à la manette.

À côté de ce mode qualité, cette nouvelle mouture de The Witcher 3 a également un mode performance qui vise le 4K (résolution dynamique) à 60fps. Ici, le framerate est beaucoup plus stable que ce soit sur PS5 ou Xbox Series, mais les deux consoles accusent tout de même de rares chutes de framerate, notamment à Novigrad (décidément au centre de tous les maux) toutefois, la console de Microsoft prend ici aussi l’avantage en proposant une résolution plus élevée que la machine de Sony. Digital prend exemple sur une route pavée où la XSX affiche du 1800p tandis que la PS5 ne va pas plus loin que du 1400p. En revanche la console de sony est capable d’encaisser une distance d’affichage plus élevée et une meilleure gestion des ombres.

The Witcher 3 PS5 vs Xbox Series : qui a la meilleure version ?

En d’autres termes, c'est le match nul. Si globalement la version Xbox Series X s’en sort mieux que la mouture PS5, aucune des deux versions ne semblent parfaitement optimisées et elles ont chacune leurs forces et leurs faiblesses. CD Projekt a encore beaucoup de travail à faire afin de rendre les modes Ray Tracing parfaitement fluides et stables. En revanche, le mode performance s’en sort avec les honneurs sans trop de dommages, bien qu’ici aussi quelques optimisations soient à prévoir. Ce n’est donc pas le Pérou, mais on est pas loin de toucher au but.