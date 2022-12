Le patch new-gen de The Witcher 3 est disponible depuis quelques heures et ça vaut le détour... sauf sur PC où c'est une catastrophe. Si l'installation de l'update se fait toute seule, c'est un peu plus complexe lorsque l'on veut importer sa sauvegarde. On vous explique donc comment faire.

Tuto pour transférer sa sauvegarde PS4 de The Witcher 3 sur PS5

Ouf ! Les centaines d'heures passées sur The Witcher 3 ne vont pas disparaître avec la mise à jour gratuite. Mais la procédure pour importer sa sauvegarde PS4 sur PS5 est tout de même un brin alambiquée, et pour vous aider, voici toutes les étapes à respecter.

D'abord, assurez-vous d'avoir les deux versions du jeu, PS4 et PS5, installées sur votre PlayStation 5. Sachant qu'elles doivent être à jour avec le patch 4.00.

Ensuite, rendez-vous dans le menu « Mes récompenses »

De là, il faut impérativement un compte GOG

Allez sur « Charger une partie », puis pressez L2 pour activer la cross-progression et le cross-save

Chargez votre partie puis sauvegardez sur un nouvel emplacement. Vous devriez avoir une petite icone cloud à côté qui confirme que la sauvegarde sera transférable ailleurs

Fermez la version PS4 puis ouvrez celle sur PS5

Rendez-vous à nouveau « Mes récompenses » pour lier le compte GOG comme précédemment

Et voilà, votre sauvegarde de The Witcher 3 devrait être disponible dans « Charge une partie »

Et pour les joueurs PC qui veulent passer sur consoles ? Là encore, un compte GOG et l'activation des options de cross-progression/save sont nécessaires.

Bonne (re)découverte !