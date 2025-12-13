Si d'aventure vous cherchez des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année en lien avec The Witcher 3, ces magnifiques collectors pour les 10 du RPG culte peuvent vous inspirer.

En cet an de grâce 2025, l'influent chef d'œuvre de CD Projekt RED qu'est The Witcher 3 fêtait en effet ses 10 ans. Le studio polonais a célébré cet anniversaire charnière de bien des manières, avec notamment une tournée de concerts ou encore des événements collaboratifs avec d'autres jeux. Pour les collectionneurs, cela a récemment pris la forme d'une série d'objets collectors sur le thème « 10 ans à tuer des monstres ». À l'approche des fêtes de fin d'année, activons notre sens du sorceleur pour voir s'il y aurait possibilité d'en retrouver des traces sous le sapin.

10 ans de chasse aux monstres dans The Witcher 3 commémorés dans de superbes collectors

En 2015, The Witcher 3 et CD Projekt RED allaient provoquer en séisme avec l'épique conclusion de l'aventure de Geralt de Riv, le célèbre sorceleur et personnage central des romans cultes d'Andrzej Sapkowski dont les jeux s'inspirent. Notre chasseur de monstres allait braver maints dangers pour retrouver Ciri, son Enfant Surprise, le Sang Ancien, face à la terrifiante Chasse Sauvage et bien d'autres factions souhaitant s'accaparer les pouvoirs surhumains de sa fille adoptive. Une aventure magistrale, avec une narration qui a fait la renommée du studio polonais, et au passage profondément marqué la manière de créer un Action-RPG en monde ouvert.

10 ans plus tard, The Witcher 3 a toujours une influence énorme sur le monde du jeu vidéo, le genre RPG en monde ouvert, et ses personnages ont marqué à vie de nombreux fans. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire charnière, il est possible de se faire plaisir avec une série d'objets collectors spécialement dédiés à « 10 ans de chasse aux monstres ».

Cette collection visant à célébrer les 10 ans de The Witcher 3 prend plus précisément trois formes que nous allons présenter plus en détail.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Le Kit de Chasseurs de Monstres pour les 10 ans de The Witcher 3

Commençons donc par le plus gros morceau des trois collectors en lien avec cet important anniversaire pour Wild Hunt. Celui-ci prend en effet la forme d'un énorme coffret comprenant les 10 sets de goodies suivants :

Tote Bag de l'École du Loup

Sac banane de l'École du Loup.

Steelbook collector pouvant contenir les CD du jeu The Witcher 3

Puzzle de 500 pièces avec mini-poster

Calendrier de bureau Witcher 2026

Mug en céramique avec indicateur de chaleur

T-shirt Loup Blanc en Édition Limitée

Lot de 10 cartes postales

Badges à collectionner

Porte-clés avec logo anniversaire

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Collection de Puzzles Anniversaire des 10 ans et grand poster calendrier 2026

Nous avons ensuite deux autres objets de collection à mettre en avant pour les 10 ans de The Witcher 3. D'un côté, un coffret comprenant une collection de 10 puzzles de 50 pièces chacun. Chaque puzzle reprend d'ailleurs le visuel d'une des 10 cartes postales incluses dans le Kit de Chasseurs de Monstres.

De l'autre, nous avons un grand poster calendrier 2026, qui reprend également les visuels des cartes postales et des puzzles, et qui autrement prend peu ou prou la même forme que le calendrier de bureau inclus dans le Kit de Chasseurs de Monstres.





© Geralt de Reeves pour Gameblog

Où se procurer ces collectors pour les 10 ans de The Witcher 3 et à quel prix ?

Si vous souhaitez ajouter ces objets collectors visant à célébrer les 10 ans de The Witcher 3 à votre arsenal, ou si vous souhaitez les offrir à un proche fan du jeu et de la licence, vous pouvez les trouver facilement chez des revendeurs tels que Amazon, comme suit :