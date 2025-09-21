Les aventures de Geralt sur les traces de Ciri ont bouleversé le monde du RPG moderne en 2015. Dix ans plus tard, la marque de The Witcher 3 est toujours aussi prégnante sur le genre. Mais au-delà du gameplay et de l'histoire sans faille, CD Projekt a aussi réalisé une prouesse artistique. Que ce soit par ses graphismes ou ses artworks, le jeu en met plein la vue. C'est pour rendre hommage à son esthétique qu'a été conçu le nouveau collector annoncé pour ses 10 ans.

The Witcher 3 dévoile son nouveau collector

Depuis son lancement, The Witcher 3 a multiplié les objets de collection qui donnent rudement envie. Il y en a pour tous les goûts, entre les figurines, les vinyles et même les cartes à jouer. Chacun de ces produits dérivés est produit avec soin, pour se mettre à la hauteur de l'aura du jeu de CD Projekt. Mais, pour ses 10 ans, il fallait d'autant plus marquer le coup !

CD Projekt s'est ainsi associé au fabricant Good Loot pour concevoir un coffret de toute beauté. Cette fois encore, c'est plutôt atypique. De fait, il s'agit d'un lot de 10 puzzles illustrés d'artworks uniques réalisés spécialement pour ce collector. Geralt, Yennefer, Jaskier, la Chasse sauvage... tous les personnages iconiques de The Witcher 3 sont mis à l'honneur !

Chacun des puzzles de ce coffret des 10 ans de The Witcher 3 est constitué de 500 pièces. Ce sont donc des œuvres détaillées, d'un dimension de 34 × 48 cm. Elles seront aussi plaisantes à assembler qu'à admirer. Produites dans un carton solide et de haute qualité, leur rendu promet d'être saisissant. La sortie du collector est déjà fixée au 14 novembre 2025. Mais vous pouvez déjà prendre un petit peu d'avance : les précommandes viennent d'ouvrir. Comptez 149,99 € pour vous offrir cette objet de collection qui risque de partir comme des petits pains.

© CD Projekt / Good Loot.