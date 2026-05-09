The Witcher 3 s'offre encore un collector aussi magnifique que coûtant son pesant d'orins en édition très limitée pour les fans qui peuvent se l'offrir.

Même six ans après sa sortie, The Witcher 3 continue de marquer les esprits et se décliner en produits dérivés à destination des collectionneurs plus ou moins fortunés grâce à leurs contrats de sorceleur. En l'occurrence, c'est à la bien connue société Dark Horse qu'on doit l'annonce d'un très beau nouvel objet de collection pour le chef d'œuvre de CD Projekt RED, ouvert à la précommande, mais avec très peu d'exemplaires à la clé.

Deux générations de sorceleurs se réunissent dans un superbe collector The Witcher 3

Alors que The Witcher 3 marquait la conclusion de l'arc de Geralt de Riv et que The Witcher 4 va quant à lui démarrer celui de Ciri, sa fille adoptive, Dark Horse se fend d'une nouvelle création dont il a le secret pour marquer en beauté ce pont entre les deux générations de sorceleurs. Entre ainsi en scène la statue « Geralt & Ciri Fireside », qui regroupe donc les deux personnages centraux de la licence profitant d'un moment père/fille auprès du feu.

On y voit donc Geralt et Ciri dans leurs tenues iconiques de The Witcher 3 avec de superbes détails, ainsi qu'un feu alimenté par une LED, afin qu'il puisse continue à diffuser de la lumière même dans l'obscurité. Une très jolie pièce de collection actuellement disponible en précommandes. Dark Horse oblige, il s'agit toutefois d'un produit disponible à seulement 500 exemplaires, et surtout à un prix plutôt élevé : 301,97 euros. Sauf que cela ne prend pas en compte les frais de port, qui peuvent facilement faire grimper la facture de 100 euros ou plus selon le pays de livraison.

Si d'aventure vous souhaitez malgré tout vous offrir ce collector chargé en émotion pour tout fan de The Witcher 3, rendez-vous donc sur le site officiel de Dark Horse afin d'espérer vous réserver une place au coin du feu en compagnie de Geralt et Ciri.

Source : Dark Horse