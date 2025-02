Si vous êtes du genre collectionneur, ces collectors de The Witcher devraient vous plaire. Par contre, on préfère vous prévenir : mieux vaut avoir un bon budget pour se les procurer.

Les fans de The Witcher qui rêvent d’une pièce de collection unique vont être ravis… à condition d’avoir un gros budget. La marque Pure Arts, spécialiste des figurines haut de gamme, vient de dévoiler deux statues exceptionnelles à l’effigie de Ciri et Geralt. Mais le prix va refroidir.

Un réalisme bluffant pour ces figurines The Witcher

Ces statues The Witcher 3 ne sont pas de simples figurines. Elles mesurent près d’1m20, soit l’équivalent d’un demi-personnage en taille réelle. Les matériaux utilisés sont dignes d’une œuvre d’art :

Yeux en verre pour un regard ultra-réaliste

pour un regard ultra-réaliste Cheveux implantés un par un pour un effet naturel

pour un effet naturel Peau en silicone , pour un rendu plus vivant

, pour un rendu plus vivant Vêtements cousus à la main , en tissu véritable

, en tissu véritable Armes en métal, comme dans le jeu

Ciri de The Witcher est représentée en plein combat, en train de dégainer son épée d’argent. À ses pieds, un élément tiré de la Chasse Sauvage ajoute encore plus de réalisme. Quant à Geralt, la statue pousse encore plus loin les détails. Chaque poil de sa barbe est implanté à la main, donnant une finition jamais vue sur une figurine de collection.

Un prix qui pique

La qualité a un prix… et pas des moindres. La statue The Witcher de Ciri coûte 3299 euros. Celle de Geralt atteint même 3879 euros. Ajoutez à cela jusqu’à 300 euros de frais de port, et la facture devient astronomique. Sans compter que seulement 500 exemplaires de chaque modèle sont disponibles. Il faudra donc être rapide… et fortuné. Avec ces créations, Pure Arts confirme son savoir-faire dans l’univers des figurines de luxe. Ces statues s’adressent clairement aux collectionneurs les plus exigeants, prêts à investir dans une pièce rare et spectaculaire. Si vous êtes un fan absolu de The Witcher et que vous avez quelques milliers de dollars à dépenser, ces statues pourraient bien devenir les joyaux de votre collection. Mais à ce prix-là, mieux vaut ne pas se tromper… Le tout est disponible chez Pure Arts.

