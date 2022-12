L'énorme mise à jour gratuite de The Witcher 3 s'est fait attendre, et malgré les reports, le lancement est rude. Sur PC, c'est la fête aux bugs, crashs et autre problèmes, une catastrophe. Et sur consoles, il y a également des soucis qui ont été identifiés par CD Projekt Red.

Les problèmes majeurs de The Witcher 3 en cours de résolution

Le patch 4.0 de The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Mais depuis son déploiement, les joueurs se plaignent et remontent différents problèmes. Des couacs parfois « classiques » et d'autres plus « originaux ». Par exemple, l'update ne peut tout simplement pas être téléchargée dans certaines régions sur PC si vous utilisez Origin. La plateforme d'EA. Sur PlayStation 5, ce sont les extensions qui sont inaccessibles.

Dans ses forums, CD Projekt Red liste quatre soucis principaux qui sont analysés en ce moment afin de parvenir à des solutions. Quand ? « When it's done ! »

Nous apprécions chaque retour sur la mise à jour new-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt que vous nous envoyez ! Continuez à nous en faire part tandis que nous faisons en sorte de résoudre les problèmes constatés.

Voici ce qui coince à l'heure d'écrire ces lignes :

Plantages sur PC, faibles performances avec le ray-tracing activé. Le studio conseille de bien vérifier que les pilotes soient à jour, côté carte graphique et système (notamment ceux de la carte mère), voire de revenir à la version DirectX11... en se privant du ray-tracing et autres

Les joueurs qui ont The Witcher 3 sur Origin ne peuvent pas le mettre à jour

La version PS5 des extensions est indisponible dans certaines régions

En attendant, des cadeaux ainsi qu'une fonctionnalité inédite - encore faut-il pouvoir lancer TW3 - vous attendent.