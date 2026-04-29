C'est certainement l'une des plus grosses sorties de l'année, et surtout l'un des jeux les plus attendus des fans de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker a refait surface avec de très grosses annonces. Le jeu s'est en effet montré de long en large et en travers lors d'un gros évènement en ligne généreux en informations et en gameplay inédit. À cette occasion, il a même fait l'annonce que tous les fans attendaient et nous a enfin dévoilé sa date de sortie.

Le nouveau jeu des vétérans de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 promet du lourd

Après avoir travaillé sur Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, une poignée de développeurs ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure avec un tout nouveau studio. Ce qui nous mène à The Blood of Dawnwalker, qui est certainement l'un des RPG les plus prometteurs à venir. On y incarne un certain Coen, un jeune homme devenu Dawnwalker (Marcheur de l'Aube), une sorte de vampire doté de capacités surnaturelles uniques. Lancé dans une lutte pour sauver sa famille, il devra également combattre ses propres démons intérieurs, ou au contraire, céder à l'appel sinistre du pouvoir. Comme dans The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, The Blood of Dawnwalker promet une certaine liberté narrative.

Le jeu sera jonché de choix aux conséquences parfois lourdes et nos actions peuvent elles aussi changer l'histoire. Maudit, Coen sera en effet en proie à une faim insatiable qui le condamnera à se nourrir de sang humain. Il devrait être possible de s'attaquer à presque n'importe qui, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Très inspiré de The Witcher 3, le jeu promet un monde ouvert plutôt vaste et détaillé avec la possibilité de jouer avec les reliefs, notamment grâce à nos compétences surnaturelles. En combat, outre se battre à l'arme blanche, vous pourrez aussi bénéficier de vos pouvoirs pour faire appel à une magie obscure, ou opter pour une transformation puissante. Un personnage que l'on pourra visiblement faire évoluer à notre guise, un mélange de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 en somme.

A plus d'un titre, le jeu de Rebel Wolves s'annonce particulièrement prometteur et pourrait bien charmer les fans de The Witcher 3 notamment. A l'occasion de son grand évènement, il en a même profiter l'annonce que tout le monde attendait en nous donnant sa date de sortie. Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre très longtemps pour pouvoir y jouer puisque The Blood of Dawnwalker est attendu dès le 3 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Il sera également décliné en trois versions : une standard classique à 70€, une version Eclipse (Deluxe) avec des bonus numériques pour 80€ et une Édition Collector à 200€ avec un artbook, une statuette, un steelbook et une carte du monde.