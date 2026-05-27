Pour les fans de The Witcher 3: Wild Hunt, le 31 mai 2026 ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera celui du dixième anniversaire de Blood and Wine, la seconde extension du jeu sortie le 31 mai 2016. C’est pourquoi CD Projekt RED compte bien marquer le coup avec un événement spécial, qui prendra la forme d’un stream anniversaire durant lequel Kacper Niepokólczycki (directeur artistique des environnements) et Magdalena Zych (scénariste) « retourneront une fois de plus au pays des chevaliers, des vignobles et des vampires »… Avec une surprise à la clé ?

CD Projekt annonce un stream anniversaire pour The Witcher 3

C’est en effet la question que tout le monde se pose. Car si vous avez un minimum suivi l’actualité autour de The Witcher 3 ces derniers mois, vous n’êtes probablement pas sans savoir que de nombreuses rumeurs ont évoqué l’arrivée potentielle d’un troisième DLC surprise, dont l’objectif serait de faire le lien entre les événements du jeu et ceux de The Witcher 4. Forcément, l’annonce d’un stream sur The Witcher 3 de la part de CD Projekt n’a donc pas manqué de relancer les espoirs des fans, qui s’en donnent déjà à cœur joie dans les commentaires.

« Hum…Hum… Vous êtes sûrs que c’est seulement à propos de Blood and Wine ? Vous parieriez votre VIE sur ça CD Projekt ? », les interroge par exemple l’un d’eux. « Juste un stream anniversaire, hmm, rien d’autre, n’est-ce pas ? », se demande également un autre avec un gif plutôt évocateur. « Si le troisième DLC n’est pas annoncé, je vais devenir fou », les prévient enfin un dernier. « Juste pour que vous le sachiez ». Bref, autant dire que la communauté de The Witcher 3 est déjà sur le pied de guerre, dans l’espoir que tout cela devienne enfin réalité.

La base de données Steam se met à jour

D’autant plus que, en amont de l’événement, qui se tiendra ce jeudi 28 mai à 17h (heure française) sur les chaînes Twitch et YouTube du studio, des internautes ont également remarqué que du mouvement avait récemment eu lieu dans la base de données Steam pour The Witcher 3. On y constate en effet que CD Projekt a mis à jour le logo du jeu hier, avec une version plus claire de ce dernier. Ce qui semble à première vue tout à fait insignifiant, il est vrai, mais qui contribue tout de même à remettre un peu d’eau dans le gaz dans un tel contexte.

« Ils ont changé le logo de Cyberpunk 2077 il y a un moment pour le rendre plus clair aussi » souligne par exemple une internaute à ce sujet. Et pourtant, comme nous le savons : aucun DLC supplémentaire n’a vu le jour dans la foulée. Même si, contrairement à ce dernier, les indices se multiplient depuis des mois concernant The Witcher 3. Maintenant, ce troisième DLC surprise, si tant est qu’il existe réellement, sera-t-il vraiment annoncé cette semaine lors du stream anniversaire organisé par CD Projekt ? Réponse dès demain.

Source : CD Projekt RED