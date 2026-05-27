La surprise sera finalement arrivée bien plus vite que prévu. Hier, CD Projekt RED annonçait sur ses réseaux sociaux vouloir célébrer le dixième anniversaire de Blood and Wine, second DLC de The Witcher 3: Wild Hunt, au travers d’un stream événement prévu pour demain après-midi sur Twitch et YouTube. Forcément, cela n’avait alors pas manqué de relancer les espoirs des fans concernant l’annonce d’un troisième DLC surprise, en rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. Mais nous n’aurons finalement pas à attendre jusque-là pour le découvrir.

The Witcher 3 officialise enfin son troisième DLC, Songs of the Past

En effet, à la grande surprise générale, CD Projekt vient tout juste d’officialiser la nouvelle extension de The Witcher 3, baptisée « Songs of the Past », à venir dès 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. Co-développée par le studio à l’aide de Fool’s Theory, celle-ci permettra aux joueurs de se replonger une nouvelle fois dans la peau de Geralt de Riv, au travers d’une « toute nouvelle aventure » pour l’instant très mystérieuse. CD Projekt nous promet néanmoins davantage de détails à son sujet plus tard cet été, sans plus de précision pour le moment.

Inutile d’attendre davantage d’informations de la part du studio à l’occasion du stream anniversaire de Blood and Wine, donc, car il apparaît que cela n’arrivera pas. Pas plus qu’il ne faut s’attendre, d’ailleurs, à entendre parler de The Witcher 3 lors des futures conférences à venir, comme le State of Play ou le Summer Game Fest par exemple. Cela dit, cela laissera suffisamment de temps aux joueurs pour se replonger dans ce RPG emblématique du studio, aujourd’hui écoulé à plus de 60 millions d’exemplaires à travers le monde.

Notons qu’à défaut d’avoir des détails sur la nature de cette troisième extension, les créateurs de The Witcher 3 nous ont tout de même dévoilé un premier artwork promotionnel, qui donne probablement déjà le ton de ce à quoi on peut s’attendre. De même, CD Projekt annonce que son arrivée s’accompagnera d’une mise à jour des configurations requises pour faire tourner le jeu sur PC, de sorte à « garantir des performances et une compatibilité optimales à l’avenir ». Celles-ci entreront en vigueur lors de la prochaine mise à jour, dont la date reste à définir.

Source : CD Projekt RED