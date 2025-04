The Witcher 3 s'offre un coup de polish impressionnant pour une version en 8k impressionnante. On se croirait presque dans un film tel que c'est fait.

The Witcher 3 est unanimement reconnu comme l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Poursuivant sa revisite de l'univers romanesque d'Andrzej Sapkowski, CD Projekt est parvenu à nous proposer une aventure complexe et captivante de bout en bout dans la peau de Geralt de Riv. Qui plus est, le titre traverse les années et continue de s'affiner comme un bon vin. Preuve en est une fois de plus en vidéo.

The Witcher 3, la version ultime visuellement ?

Le créateur de contenu Digital Dreams a encore frappé. Connu pour ses vidéos de jeux ultra-moddés qui poussent le plus loin possible leurs limites graphiques, il impressionne constamment avec des rendus qu'on n'imaginerait pas. Même un titre sorti il y a 10 ans comme The Witcher 3 renaît complètement sur sa machine.

Dans une de ces dernières vidéos, Digital Dreams nous emmène en promenade dans le monde médiéval de The Witcher 3. À l'aide de plus de 200 mods et des prouesses de sa carte RTX 5090, il est parvenu à retravailler le titre culte pour le faire tourner en 8K et à 60 FPS constantes.

Cette déambulation dans les bottes de Geralt ravive bien des souvenirs. Mais, surtout, elle impressionne par l'ambiance cinématographique qui se dégage désormais avec ce rendu. Sous les mains du moddeur, The Witcher 3 gagne en luminosité, et ce, de façon naturelle. Le jeu en perd peut-être de sa saveur initiale, lugubre à souhait, mais il faut reconnaître que c'est somptueux à observer.

C'est plutôt sur le point technique que la performance pèche légèrement. Sur un écran standard en 1080p, le rendu ne sera pas à la hauteur de ce que le travail promet sur des moniteurs proposant une meilleure résolution. L'image peut en effet être sujette à du ghosting. De même, on remarquera quelques lags et saccades. Et si, finalement, l'utilisation du DLSS finissait plutôt par nuire à l'expérience ? Mais, si vous avez le setup à la hauteur, alors l'expérience promet d'être sublimée.