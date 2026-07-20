En attendant sempiternellement, The Elder Scrolls 6 huit (trop ?) longues années après sa première annonce, Skyrim continue malgré ses 15 bien tassés à faire la fierté de Bethesda et reste son RPG fantastique en monde ouvert le mieux vendu de son histoire. Malgré son immense popularité et la communauté de moddeurs la plus prolifique tous jeux confonds, The Witcher 3 de CD Projekt RED a pourtant dépassé ce mastodonte draconique en termes de vente, et ce plus rapidement compte tenu des 4 ans qui les séparent.

65 millions d'Enfants de Dragon officiellement confirmés par Bethesda

Dans un communiqué massif sur son compte X.com, Bethesda a récemment fait le plein d'annonces pour la feuille de route de les multiples projets à venir au sein de ses différentes licences phares. The Elder Scrolls y occupe naturellement une place importante. Son sixième épisode ne risque cependant pas de sortir avant encore quelques années, comme le studio l'a hélas sous-entendu en ces termes : « Avec plus de 65 millions d'exemplaires vendus, les joueurs continuent d'explorer Skyrim 15 ans plus tard, mais nous savons que l'attente pour la suite a été très longue. Le prochain chapitre est en route. Nous en sommes là où nous le souhaitions : le jeu nous plaît beaucoup visuellement et nous y jouons tous les jours ».

Bethesda flexe donc un peu au passage en annonçant donc officiellement que Skyrim, probablement l'un de ses jeux les plus iconiques à ce jour, aurait donc écoulé 65 millions de copies depuis sa sortie en 2011. Or, un autre RPG en monde ouvert extrêmement populaire a également dépassé ce seuil symbolique bien plus rapidement : The Witcher 3 par CD Projekt RED.

Un record battu bien plus rapidement par The Witcher 3

Le studio polonais a en effet annoncé que The Witcher 3 avait également dépassé les 65 millions de vente en mai dernier dans le cadre d'un appel aux investisseurs, et a dans le même temps confirmé officiellement l'existence d'une troisième extension jusqu'alors objet de rumeurs : Songs of the Past, à venir courant 2027. Sorti quant à lui en 2015, le chapitre final de la trilogie de Geralt de Riv a donc établi ce record de ventes plus rapidement que Skyrim.

Dans le classement des plus grosses ventes de tous les temps, cela place donc The Witcher 3 et Skyrim dans le top 10, et plus précisément à la huitième place par défaut exæquo, faute de chiffres plus précis. Une superbe performance pour les deux RPG, et on espère que leurs suites respectives, The Witcher 4 et The Elder Scrolls 6, connaîtront le même succès éclatant. Rendez-vous dans un avenir plus ou moins lointain pour le découvrir.

© CD Projekt RED

Sources : Bethesda sur X.com ; CD Projekt RED