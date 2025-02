The Witcher 3 Wild Hunt a beau avoir 10 ans d'existence cette année, il est encore capable d'en mettre plein les yeux aux joueuses et joueurs.

The Witcher 4 est en cours de production, et récemment, le co-PDG de CD Projekt Red Michal Nowakowski a voulu rassurer les fans après les nombreux changements au sein du studio. Une centaine de personnes qui étaient sur TW3 Wild Hunt bossent bien sur cette suite. Certains sont même là depuis les débuts de la licence en jeu vidéo, notamment le directeur de l'histoire, ce qui est rassurant pour le respect et le développement du lore. Rendez-vous dans quelques années, mais si le sorceleur vous manque, et que vous avez du matos puissant, vous allez pouvoir redécouvrir The Witcher 3 Wild Hunt.

The Witcher 3 Wild Hunt s'embellit encore après tout ce temps

La chaîne YouTube Digital Dreams revisite très souvent de très gros jeux, voire de très grands jeux, sur PC en poussant tous les paramètres à fond. Il y a un peu de tout, mais il est vrai que CD Projekt Red occupe pas mal Digital Dreams. On a par exemple eu du Cyberpunk 2077 en 8K ainsi qu'une vidéo de The Witcher 3 Wild Hunt moddé avec des paramètres graphiques extrêmes.

Comme souvent, Digital Dreams produit différentes vidéos sur un seul et même jeu, et cette fois, c'est encore au tour de la dernière aventure de Geralt de Riv. Même 10 ans après sa sortie, The Witcher 3 est capable et continue d'ailleurs de mettre une claque. La version présentée « Next-Gen Ultimate Settings » ci-dessous a été obtenue avec un PC équipé d'un Ryzen 7 9800X3D, d'une NVIDIA RTX 5090 FE et de 64 Go Kingston Fury 6000MHz de RAM. Et tant qu'à avoir une carte graphique dernier cri, autant profiter des dernières avancées comme le DLSS 4 et le frame generation, ce qui est le cas ici.

« Bientôt 10 ans, mais il est toujours aussi beau et tient encore la route aujourd'hui »; « Graphismes incroyables »; les internautes qui commentent sont sous le charme de ce The Witcher 3 Wild Hunt boosté.

Source : DigitalDreams.