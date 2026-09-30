Et si The Witcher 2: Assassins of Kings avait lui aussi droit à son remake de la part de Fool’s Theory ? Visiblement, CD Projekt RED ne semble pas fermer la porte à cette idée.

Pour les fans de The Witcher 3: Wild Hunt, l’heure de retourner sur les routes du Continent a sonné. Disponible depuis hier, la version remastérisée du titre de CD Projekt RED fait en effet déjà le bonheur de millions de joueurs, qui ont désormais de quoi patienter comme il se doit en attendant l’arrivée de Songs of the Past courant 2027, mais aussi des futures entrées de la franchise. Des entrées qui, après The Witcher 4 ou encore le remake de The Witcher premier du nom, pourraient bien faire une petite place à un remake de The Witcher 2: Assassins of Kings.

Après The Witcher 1, un remake de The Witcher 2 en vue ?

C’est en tout cas ce qu’a sous-entendu Adam Badowski, co-PDG du studio, à l’occasion du Festival international de la BD et des jeux vidéo qui s’est tenu en Pologne les 19 et 20 septembre 2026. À en croire la fan page Wiedzminlandia, après avoir été interrogé sur la possibilité d’un remake de The Witcher 2 à l’avenir, ce dernier aurait répondu qu’il s’agit de l’épisode préféré de Jakub Rokosz… justement à la tête du remake du premier opus chez Fool’s Theory. Pour les fans, il n’en fallait donc pas davantage pour y voir une belle porte ouverte de la part de CD Projekt.

Bien sûr, inutile de préciser que cela ne constitue en rien une quelconque confirmation qu’un remake de The Witcher 2 finira bel et bien par voir le jour. Après tout, outre le fait que les choses peuvent très vite évoluer dans l’industrie, cela dépendra aussi probablement de l’accueil réservé au remake du premier opus, dont la conception a été largement ralentie le temps que Fool’s Theory puisse achever le développement de Songs of the Past. Autant dire, donc, que si cela doit se faire, ce ne sera pas demain la veille que ça arrivera.

© CD Projekt RED

Une tendance qui explose dans l’industrie

Cela étant, CD Projekt ne serait alors pas le premier studio à suivre une telle tendance pour agrémenter le catalogue de sa franchise de façon plus ou moins régulière. Capcom est par exemple déjà passé maître depuis longtemps en la matière avec Resident Evil, qui alterne constamment entre remakes et nouveaux opus, tandis que des séries comme Silent Hill et Tomb Raider semblent bien parties pour suivre le même schéma. Nul doute, donc, que si l’occasion s’y prête, le studio polonais étudiera également cette possibilité vis-à-vis de The Witcher 2.

Un programme bien rempli pour les fans de The Witcher

Avant cela, les fans de The Witcher comme CD Projekt n’auront toutefois pas le temps de s’ennuyer avec toutes les nouveautés qui arrivent. Surtout si, après The Witcher 4 en 2028, le studio s’en tient à son plan de donner naissance à une nouvelle trilogie en l’espace de six ans seulement, de sorte à éviter de reproduire le gap qui aura séparé l’arrivée de cette future entrée de celle de The Witcher 3, sorti en 2015. Même si, le nouveau remaster comme Songs of the Past nous le prouvent, les fans ne seront pas non plus restés sans rien pendant toutes ces années.

Source : Wiedzminlandia