The Witcher 4 est ainsi le prochain titre en développement qui mobilise le plus les forces de CD Projekt RED. La situation semble évoluer selon les plans du studio polonais. Il faudra cependant se montrer patient avant d'en voir la couleur. Quelques erreurs du passé concernant la promotion de Cyberpunk 2077 semblent avoir été retenues.

Branle-bas de combat pour The Witcher 4

Teasé pour la toute première fois il y a deux ans via un autre appel aux investisseurs, The Witcher 4 refait parler de lui par ce biais. Les choses semblent avoir bien avancé chez CD Projekt RED depuis tout ce temps. Quand bien même cette nouvelle saga dans l'univers d'Andrzej Sapkowski est encore en préproduction, cela devrait changer dès cette année. « À l'heure actuelle, plus de 400 personnes sont mobilisées sur ce jeu, et nous prévoyons de passer à la phase de production dans la seconde moitié de l'année », a ainsi indiqué Piotr Nielubocwicy, directeur financier du studio polonais.

Pour rappel, CD Projekt RED souhaitait idéalement pouvoir mobiliser plus de 400 développeurs sur The Witcher 4 d'ici au second semestre 2024. Cet objectif a été atteint en février. Il semblerait donc que le travail progresse mieux qu'anticipé. D'après ce qui a été dit dans ce dernier appel aux investisseurs, il s'agirait en tout cas du « jeu le plus massif du studio à ce jour ». Ce tant en termes de nombre de gens travaillant dessus qu'en termes d'avancement dans le développement.

Petit à petit, cette nouvelle saga très attendue montre les crocs. © CD Projekt RED

Une campagne de promotion moins hâtive que par le passé

Voilà en tout cas des éléments qui devraient rassurer les fans de cet univers dark fantasy désormais culte. Il ne faudra toutefois pas s'attendre à voir un quelconque trailer de The Witcher 4 avant longtemps. Contrairement à Cyberpunk 2077 qui a eu droit à un teaser beaucoup trop tôt (en 2012), CD Projekt RED se veut cette fois plus prudent. « Je ne prendrais pas Cyberpunk comme un modèle pour la promotion de notre prochain jeu » a indiqué Piotr Karwowski, directeur des opérations. Le studio polonais souhaite cette fois avoir quelque chose de plus concret pour lancer la campagne marketing du projet « Polaris ». Il a notamment été question de précommandes disponibles.

Les fans savent ainsi qu'ils devront ronger leur frein avant de voir ce que donnera The Witcher 4. Il faudra sûrement pendant un temps se contenter de tels rapports financiers pour avoir de nouvelles informations concrètes. Nous ne devrions en tout cas pas se retrouver avec une annonce de date de sortie trop optimiste, puis à maintes reprises repoussée. D'autant que ce prochain opus sera développé sur l'Unreal Engine 5, visiblement beaucoup plus simple à manier que RED Engine, le moteur maison de CD Projekt RED. Nous leur souhaitons en tout cas tout le meilleur pour la suite de ce chantier visiblement colossal.