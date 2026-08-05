Pendant de longues années, The Walking Dead aura incontestablement déchaîné toutes les passions à la télévision. Et l’univers de la série a beau perdurer aujourd’hui au travers de multiples spin-off, on ne peut malheureusement pas dire que l’engouement autour de la marque parvienne toujours autant à soulever les foules. Mais ce n’est pas cela qui va arrêter Odaclick Game Studio, une petite équipe indépendante, de sortir sa nouvelle adaptation de la série avec The Walking Dead: Streets of Survival, dont la sortie vient d’être confirmée pour le 18 septembre 2026.

Réinventant l’arc narratif opposant Rick, Daryl et Michonne au groupe des Sauveurs, ce beat 'em up en 2D promet une aventure « au rythme intense » dans lequel l’objectif sera non seulement d’affronter les adversaires impitoyables dirigés par Negan, mais aussi bien évidemment des hordes de rôdeurs à l’aide de combos spectaculaires. Pour les fans de The Walking Dead, cela sera alors notamment l’occasion de revisiter certains des lieux les plus emblématiques de la série, comme Alexandria, le Sanctuaire ou encore la Colline.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Streets of Survival ne semble pas manquer de contenu. Octroyant un gameplay unique à chacun des héros, il permettra aux joueurs de jongler entre le fameux magnum de Rick, l’inimitable katana de Michonne et enfin la fidèle arbalète de Daryl dans un gameplay décrit comme « réactif, précis et gratifiant » par le studio. Sans oublier la présence de certains personnages emblématiques de The Walking Dead, comme Negan et Simon, qui feront quant à eux l’objet de combats de boss particulièrement musclés.

Voilà qui pourrait donc bien aider à relever le niveau après un The Walking Dead: Destinies des plus catastrophiques en 2023, en témoigne la note Metacritic abyssale de 29/100 qu’il affiche actuellement. « Ça me rappelle Dead Island Retro Revenge, mais en plus abouti. Ça pourrait être un jeu rétro sympa », a d’ailleurs déclaré un internaute sur X en réaction au dernier trailer. « C'est prometteur », assure un autre sur YouTube. Car même si Streets of Survival ne semble pas encore bénéficier d’une grande visibilité, nul doute qu’il parviendra à attirer quelques regards d’ici sa sortie.

Deux éditions annoncées

Une sortie qui, soit dit en passant, se fera donc le 18 septembre sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec deux éditions annoncées par le studio :

L’Édition Standard , vendue au tarif de 19.99€ Une copie du jeu (physique ou numérique)

, vendue au tarif de 19.99€ L’Édition Deluxe , vendue au tarif de 29.99€ Une copie du jeu (physique ou numérique) Le pack « Arcade Apocalypse » comprenant : 2 apparences d’armes 1 apparence de personnage Le mode « Fosse aux rôdeurs » Le mode de difficulté « ENFER SUR TERRE » La bande-son au format numérique

, vendue au tarif de 29.99€

Notons que pour toute précommande, le pack « Golden Survival », qui comprend des équipements à finition dorée, sera également fourni. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, sachez qu’une démo de The Walking Dead: Streets of Survival est d’ores et déjà disponible sur Steam.

Source : Odaclick Game Studio