The Walking Dead reviendra prochainement avec un nouveau jeu, trois ans après la débâcle de Destinies. Et cette fois, cette adaptation a quelques arguments coups de poing.

La licence The Walking Dead et les adaptations vidéoludiques, c’est une histoire compliquée. Si les aventures narratives de Telltale restent aujourd’hui encore une référence, au point que Clementine ait désormais son propre comic, les autres adaptations inspirées de l'œuvre de Robert Kirkman ont connu des destins moins heureux. Outre des jeux mobiles vite oubliés, la saga restera également dans les mémoires du jeu vidéo avec le tristement célèbre The Walking Dead: Destinies, considéré comme l’un des pires jeux de 2023. Mais l’univers post-apocalyptique popularisé par la série d’AMC n’a pas dit son dernier mot et reviendra sur nos consoles et PC, avec un nouveau jeu qui s’annonce déjà plus réussi. Ce qui n’est pas bien compliqué, en soi.

The Walking Dead se la joue beat'em up arcade

Après la VR, les histoires poignantes et les déconvenues façon TPS, la licence s’essaiera donc au beat’em up à défilement horizontal. Dans The Walking Dead Streets of Survival les joueurs devront donc traverser des niveaux infestés de rôdeurs tout en enchaînant coups de poing, démembrements au katana et autres tirs en rafale, façon brawler à l'ancienne. La campagne s’inspirant directement du célèbre arc narratif « All Out War », autrement dit la bataille entre Rick et Negan, les fans retrouveront des lieux emblématiques comme le Sanctuaire, Alexandria ou encore la Colline, ici recréés en pixels rappelant l’âge d’or de l’arcade des années 90.

The Walking Dead Streets of Survival se permettra malgré tout quelques libertés scénaristiques, Odaclick Game Studio promettant déjà quelques petites surprises, encore tenues secrètes. Naturellement, le trio emblématique de la série sera sous le feu des projecteurs : Rick, Michonne et Daryl. Chacun aura son propre style de combat et ses armes de prédilection, respectivement le magnum, le katana et l’arbalète. Au-delà de quelques rôdeurs emblématiques de la série, les survivants mettront à l’épreuve leurs talents au combat contre des boss découpés en plusieurs phases, notamment contre Simon et Negan.

The Walking Dead Streets of Survival est attendu à une date encore indéterminée sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PC. Une démo gratuite est d’ores et déjà disponible sur Steam, pour celles et ceux qui veulent déjà occire du rôdeur façon arcade.