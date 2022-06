Le State of Play fut l'occasion d'avoir la confirmation de l'arrivée de The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapitre 2 sur PS4, PS5 et PlayStation VR.

Le State of Play du 3 juin 2022 fut l'occasion de découvrir pas mal de nouveautés dont quelques jeux aussi en réalité virtuelle comme The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapitre 2 : Retribution. Pas de jaloux entre la old gen et la current gen puisque le jeu sera disponible sur PS4 et sur PS5 (et aussi sur PC, d'ailleurs).

Se faire dévorer en réalité virtuelle avec The Walking Dead

Une nouvelle vidéo est disponible pour l'occasion et visible ci-dessus. On peut voir que notre personnage aura pas mal d'outils nouveaux à sa disposition pour tuer du zombie (pardon, du "rodeur") aussi bien coté armes à feu qu'armes blanches. Pour plomber, trancher et écraser donc.

Ce nouveau jeu The Walking Dead permettra d’incarner le même personnage et reprendra d'ailleurs l’histoire juste après le premier volet. Voilà ce que propose le jeu :

Affrontez d'innombrables morts-vivants grâce à des combats viscéraux basés sur la physique, avec une collection d'armes en constante évolution, improvisées ou non. Acceptez les missions de différents personnages et factions à travers NOLA, en gagnant des ressources et du butin en cours de route. Survivez à votre façon et choisissez comment vous voulez gérer chaque nouvelle rencontre mortelle. Soyez un maître de la mêlée, un flingueur expert, une ombre furtive, et bien plus encore. Soyez un saint ou un pécheur. Choisissez d'aider ou de gêner qui vous voulez et définissez qui vous voulez que votre touriste soit pour les habitants de la ville.

Ce jeu The Walking Dead est prévu pour 2022 sur PS4 et PS5 (PlayStation VR) en 2022 et sur PSVR2 en 2023.