The Walking Dead n’a pas dit son dernier mot, et une nouvelle annonce semble faire l’unanimité. De quoi ravir les fans de la première heure. On vous explique tout.

Dead by Daylight continue d’élargir son univers. Cette fois, c’est au tour de The Walking Dead de s’inviter dans la Brume comme on avait pu vous l'expliquer sur Gameblog. Deux survivants emblématiques rejoignent le casting : Rick Grimes et Michonne. Et pour ne rien gâcher, Daryl Dixon revient lui aussi, avec une nouvelle apparence légendaire.

Un crossover déjà disponible en test pour The Walking Dead

Ce nouveau chapitre, sobrement intitulé Dead by Daylight: The Walking Dead, est déjà jouable sur le serveur de test (PTB). La sortie complète est prévue pour le 29 juillet. L’occasion de replonger dans l’ambiance post-apocalyptique de la série d’AMC… mais avec les mécaniques bien connues de Dead by Daylight.

Ce crossover ne se contente pas d’ajouter des personnages. Il transforme aussi le décor. Quand Rick ou Michonne sont sélectionnés, une version spéciale de la carte Garden of Joy s’active. On y retrouve des lieux marquants de la série : les fameuses portes de l’hôpital barrées de “Don’t Open, Dead Inside”, ou encore la prison des saisons 3 et 4. Ces ajouts visuels renforcent clairement l’immersion, sans trahir l’identité du jeu. Les retours sont déjà excellents !

Les acteurs de la série reprennent leur rôle

Pour encore plus d’authenticité The Walking Dead, Andrew Lincoln et Norman Reedus reprennent leurs rôles de Rick et Daryl. De quoi ravir les fans, qui pourront incarner ces personnages cultes avec leur voix originale. Michonne ne bénéficie pas de ce traitement pour le moment, mais elle est tout de même parfaitement intégrée dans le gameplay.

Rick de The Walking Dead, est un survivant axé sur la stratégie. Il peut fouiller les coffres pour réparer temporairement les palettes cassées. Il peut aussi protéger ses alliés blessés en dissimulant leurs traces, mais au prix de sa propre sécurité. Michonne, elle, mise sur la résistance. En soignant d’autres joueurs, elle gagne la capacité de se relever lorsqu’elle est à terre. Mais attention : si elle ne se soigne pas à temps ensuite, elle retombe. Elle peut aussi surprendre le tueur avec une action d’évasion rapide, capable de l’étourdir brièvement. Les deux personnages partagent une compétence coopérative qui récompense les actions d’équipe. Si un tueur est étourdi à proximité, les survivants blessés gagnent un bonus d’endurance temporaire et voient la position du tueur.

Daryl de The Walking Dead, n’est pas un survivant jouable distinct, mais il revient avec une apparence légendaire qui lui rend hommage. Les fans du personnage pourront donc le retrouver en pleine action, arc en main, dans un look fidèle à la série.

Un ajout logique et réussi

Avec ce chapitre, Behaviour Interactive continue d’élargir son univers tout en respectant son ADN. Après Stranger Things, Resident Evil ou encore Alan Wake, The Walking Dead trouve ici naturellement sa place. L’ambiance de la série colle parfaitement à celle du jeu, où chaque instant peut être le dernier.

Source : Behaviour Interactive