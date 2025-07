Cette fois, c’est la bonne : la surprise The Walking Dead que les fans attendaient est enfin disponible. Et vu la vidéo, ça promet un vrai carton. Que sait t-on ?

On le savait depuis un moment, mais c’est désormais officiel : The Walking Dead débarque dans Dead by Daylight. Après plusieurs teasers et une annonce remarquée, le nouveau chapitre est enfin disponible. Au programme, trois figures cultes de la série post-apocalyptique : Rick Grimes, Michonne… et Daryl, via un skin légendaire. Un ajout qui s’intègre parfaitement dans l’univers du jeu, tout en apportant une bonne dose de nostalgie pour les fans de la série.

Un événement The Walking Dead dispo

On les avait déjà aperçus dans la bande-annonce, mais cette fois c’est concret : Rick et Michonne sont jouables dès maintenant. Ce sont de vrais survivants de The Walking Dead, avec leurs propres animations et un style fidèle à la série. En bonus, un skin légendaire transforme Rick en Daryl Dixon, l’arbalète à la main et la veste en cuir sur les épaules. Ce n’est pas un personnage séparé, mais cela permet quand même d’incarner l’un des survivants les plus appréciés de la série. Une manière élégante d’ajouter du contenu sans casser l’équilibre du jeu.

Ce chapitre n’apporte pas que des personnages. Il ajoute aussi quelques éléments emblématiques de The Walking Dead directement dans les cartes du jeu. Lorsque Rick, Michonne ou Daryl sont en partie, certaines zones du décor changent pour refléter des lieux iconiques de la série. Un ajout discret, mais qui renforce l’immersion pour les connaisseurs. Ce genre de détail fait toute la différence.

Une vraie dynamique entre survivants

Là où ce crossover se démarque, c’est dans la relation entre les personnages. Rick et Michonne de The Walking Dead ont une histoire commune, ce qui est rare dans Dead by Daylight. D’habitude, les survivants sont isolés. Ici, ils arrivent déjà liés, avec une vraie connexion. Comme le souligne Dave Richard, directeur créatif du jeu, cette relation permet de raconter quelque chose de plus fort, même dans un jeu multijoueur aussi brut que DBD. Une belle manière d'enrichir l’univers sans trahir sa nature.

Avec The Walking Dead, Dead by Daylight continue de surfer sur une dynamique impressionnante. Après Five Nights at Freddy’s, ce nouveau chapitre confirme la volonté du studio de multiplier les univers cultes dans un cadre cohérent. Et ça fonctionne. Chaque ajout attire de nouveaux joueurs, sans perdre l’esprit du jeu. Le choix de TWD est d’ailleurs assez évident : tension, survie, ambiance sombre… tout colle parfaitement à l’expérience DBD.

