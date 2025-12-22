The Walking Dead n'a visiblement pas fini de surprendre son monde dans un avenir proche en faisant une énorme annonce qui devrait séduire de nombreux fans.

Alors qu'on pensait que The Walking Dead avait fait le tour de son univers post-apocalyptique après notamment la fin du cycle de Daryl Dixon dans une prochaine et dernière saison, on a récemment appris qu'une nouvelle série serait en préparation visant à rassembler justement Daryl, Rick, Michonne, Maggie et Negan, histoire de mêler leurs arcs respectifs et individuels. Outre la potentielle préparation de cette nouvelle série, une autre surprise cette fois bien plus concrète a récemment fait le tour de la toile et son petit effet, pour de plutôt bonnes raisons.

Un autre rassemblement imminent se prépare pour les héros de The Walking Dead

Après diverses collaborations au fil de l'année, dont une en lien avec Dead by Daylight et l'autre avec... World of Tanks, The Walking Dead va avoir droit à un nouveau crossover qui fait totalement sens, et ce dans très peu de temps. Saber Interactive (Space Marine 2) a en effet annoncé une toute nouvelle campagne à venir pour World War Z, son « Left 4 Dead like » sorti en 2019. Or, celle-ci sera en réalité un crossover avec l'iconique série de zombies d'AMC.

Prévu pour janvier 2026, ce crossover World War Z x The Walking Dead permettra en effet aux joueurs d'affronter les morts-vivants dans trois nouveaux chapitres, qui semblent notamment prendre pour cadre l'emblématique prison de la série. Ils pourront ainsi incarner les héros légendaires de la série que sont Rick Grimes, Michonne, Negan et Daryl Dixon. L'hommage fait par Saber Interactive va jusqu'au bout, alors que chacun pourra manier son arme fétiche : Rick son magnum, Michonne son katana, Daryl son arbalète et Negan sa batte de baseball Lucille.

Vous pouvez voir tout cela via la bande-annonce présentant un peu plus en détail cette campagne World War Z x The Walking Dead, en attendant de la jouer courant janvier 2026 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Source : World War Z Game sur YouTube