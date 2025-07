À l’instar d’un Fortnite ou d’un Fall Guys par exemple, Dead by Daylight fait partie de ces jeux qui aiment multiplier les crossovers. En effet, depuis sa sortie en 2016, le survival-horror asymétrique de Behaviour Interactive a multiplié les partenariats avec de nombreuses franchises extrêmement populaires, tant du côté du jeu vidéo (Tomb Raider, Resident Evil, Silent Hill, etc.), que du cinéma (Scream, Halloween, Alien, etc.). Et l’on connait désormais le prochain crossover sur la liste : The Walking Dead.

Un crossover Dead by Daylight x The Walking Dead arrive

Après avoir fait l’objet de nombreuses rumeurs et autres bruits de couloir, la collaboration entre Dead by Daylight et The Walking Dead a en effet été officialisée hier par le studio via les réseaux sociaux du jeu. Pour ce faire, Behaviour Interactive a alors posté une image que les fans de la série d’AMC ne connaissent que trop bien : celle de la fameuse porte sur laquelle est inscrit « Don’t open, dead inside », que l’on aperçoit dans le premier épisode alors que Rick Grimes se réveille de son coma à l’hôpital.

Pour accompagner cette image, un court message, à savoir « Ensemble, nous endurons. Seuls, nous tombons », qui traduit plutôt bien l’esprit de The Walking Dead comme de Dead by Daylight. Pour le reste, en revanche, il va falloir attendre encore un peu puisque les détails de ce nouveau crossover n’ont pas encore été révélés. Cela dit, nous n’aurons pas à attendre bien longtemps pour les découvrir, puisque Behaviour Interactive nous donne rendez-vous plus tard dans la journée pour une présentation en bonne et due forme.

Comme d’habitude, nous devrions alors avoir droit à un nouveau tueur, à des survivants supplémentaires, mais aussi sans doute à quelques skins et autres surprises inédites. Reste à savoir qui seront les personnages concernés par cette collaboration Dead by Daylight x The Walking Dead. De notre côté, nous serions tentés de miser pour Negan en tant que tueur, et pour Rick, Michonne ou encore Daryl pour ce qui est des survivants… Réponse dans les prochaines heures.