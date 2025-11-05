Les fans de la tentaculaire franchise The Walking Dead d'AMC ont de quoi se réjouir grâce à une collaboration surprenante que personne n'aurait pu voir venir

Depuis ses débuts en 2010, la série The Walking Dead a largement dépassé le cadre des comics de Robert Kirkman dont elle s'inspire pour devenir un vaste empire comprenant de nombreux produits dérivés, des spin-offs, ainsi que des jeux vidéos d'une qualité très variable, entre autres. Côté vidéoludique, on se souvient notamment surtout des aventures déchirantes de Lee et Clémentine dans l'inoubliable série de jeux Telltale Games. La franchise a également eu droit à diverses collaborations relativement logiques avec d'autres jeux. Ce qui n'est pas du tout le cas de son dernier crossover en date.

Une nouvelle collab de The Walking Dead qui sort des sentiers battus

L'une des récentes collaborations marquantes entre The Walking Dead et une franchise vidéoludique connue remonte à Dead by Daylight, qui faisait globalement sens. Le nouveau crossover qui a eu droit à une récente annonce sort de son côté largement de l'ordinaire, même si elle fait principalement référence à la toute première saison de la série. Souvenez-vous en 2010, quand Rick débarque dans une version littéralement morte d'Atlanta et qu'il rencontre une horde de zombies dans ses rues. Pour sauver sa peau, il se réfugie dans un char d'assaut, où il tombe sur un militaire infecté et doit l'abattre de son revolver, devenant à moitié sourd dans l'exercice.

Ce fameux tank est important, puisque The Walking Dead va officiellement rejoindre ce 6 novembre 2025... World of Tanks, via un Battle Pass Special. Les tankistes vidéoludiques en herbe pourront ainsi recruter via ce Pass différents personnages emblématiques de la série comme Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne, Negan ou encore le Gouverneur. World of Tanks oblige, la star de ce Battle Pass est justement ledit tank, un modèle H3 plus trop en parfait état, mais a priori toujours vaillant.

Cette version World of Tanks du tank de The Walking Dead dispose d'un chargeur automatique de cinq coups, un temps de rechargement rapide, des dégâts entre 400 et 515 et une pénétration jusqu'à 248/304/60 mm. En plus du tank et des personnages à recruter, ce Battle Pass comporte divers éléments cosmétiques 2D et 3D en lien avec The Walking Dead comme la fameuse ligne « DON'T OPEN DEAD INSIDE », attachable sur la plupart des autres appareils du jeu. Malheureusement, pas question a priori d'exploser des hordes de zombies, cette collaboration s'arrêtant au tank H3 et aux éléments cosmétiques susmentionnés.

